Zendure et Enescol s’allient : une offensive stratégique pour accélérer l’énergie résidentielle en France

À Lille, j’ai rapidement compris que cette conférence n’était pas une simple annonce de partenariat avec Enescol. Dès l’entrée, les nouveaux SolarFlow étaient présents et imposants. Rien à voir avec les batteries “plug and play” qu’on voit habituellement. J’ai même surpris un installateur dire que “là, on commence enfin à parler d’électricité sérieuse”. L’ambiance était technique, presque studieuse, avec des échanges très concrets sur les installations, les contraintes et les usages réels. Ce qui m’a frappé, c’est ce changement de discours. Zendure ne cherche plus à séduire avec des solutions grand public et temporaires. La marque pousse désormais une vision beaucoup plus ambitieuse, déjà évoquée lors de mon échange avec Bryan Liu (le CEO de Zendure), où il insistait sur une énergie pilotée intelligemment, intégrée au cœur du foyer. Et sur place, cette promesse prend forme. On ne parle plus d’ajouter une batterie à sa maison, mais de transformer complètement sa manière de consommer l’énergie. Un gros boîtier électrique dédié, central, presque intimidant, devient le point névralgique du domicile. Clairement, on change d’échelle.

En bref : Zendure s’appuie sur Enescol pour déployer en France une solution résidentielle plus intégrée autour du PowerHub. Prometteur sur le papier, mais dépendant d’une installation lourde et d’un vrai accompagnement terrain.

Zendure x Enescol : une réponse directe à un marché sous pression

Sur scène, le constat est clair et presque brutal. Le marché a changé plus vite que prévu. Pendant des années, produire suffisait. Aujourd’hui, ce n’est plus vrai. Le prix de revente du surplus s’est effondré, au point de rendre ce modèle presque inutile. Un intervenant de chez Enescol, le résume sans détour : désormais, tout l’enjeu consiste à garder et optimiser son énergie.

Dans la salle, ça réagit. Je vois des têtes acquiescer, des installateurs prendre des notes. J’échange rapidement avec l’un d’eux. Il me confirme que ses clients ne parlent plus de rendement solaire, mais d’économies concrètes en fin de mois. Le discours a changé. Les usages aussi.

C’est exactement dans ce contexte que l’alliance entre Zendure et Enescol prend du sens. D’un côté, un acteur technologique qui accélère en Europe. De l’autre, un distributeur ancré localement, avec une vraie connaissance terrain. L’objectif est simple : répondre à une demande qui devient plus exigeante, plus technique, et surtout plus stratégique.

On sent une bascule nette. On ne vend plus une installation solaire mais une gestion intelligente de l’énergie domestique. Et ça, c’est un changement profond.

PowerHub : enfin un vrai cerveau pour la maison énergétique

Au milieu des produits exposés, un élément attire l’attention. Ce n’est pas le plus esthétique, ni le plus impressionnant visuellement. Pourtant, c’est clairement le cœur de la démonstration : le PowerHub.

Je m’en approche. Le boîtier est massif, très proche d’un tableau électrique professionnel. On est loin des batteries compactes qu’on glisse dans un coin du salon. Ici, on parle d’un équipement qui s’installe, qui se pense, qui s’intègre.

Sur place, tout le monde utilise la même expression. Le PowerHub est le cerveau de l’installation. Et pour une fois, ce n’est pas qu’un argument marketing.

Concrètement, il centralise toute l’énergie de la maison. Production solaire, stockage, consommation et recharge du véhicule sont pilotés via une architecture capable de gérer jusqu’à 3 systèmes SolarFlow 4000 Mix simultanément.

Techniquement, le PowerHub permet d’atteindre jusqu’à 12 kW de puissance de sortie cumulée et une capacité pouvant monter à 150 kWh avec trois unités complètes. Il intègre également une gestion monophasée et triphasée, ainsi qu’un basculement automatique en mode secours en environ 10 millisecondes. Le système dispose aussi de sorties dédiées pour borne de recharge, en 7,4 kW monophasé ou 22 kW triphasé.

Mais ce qui m’a le plus marqué, c’est la logique globale. On ne vient plus ajouter une batterie pour améliorer un système existant. On construit une architecture complète, pensée dès le départ pour être pilotée.

Et ça change tout. Parce que derrière, cela implique une vraie installation électrique. On ne parle plus d’un produit grand public, mais d’un équipement structurant, capable de s’intégrer directement au tableau électrique et de gérer plusieurs sources et usages énergétiques.

Une bascule claire : stocker, piloter, optimiser

En sortant de la présentation, une idée reste en tête. Le marché a franchi un cap. Pendant longtemps, les batteries domestiques étaient vues comme des accessoires. Pratiques, mais pas indispensables. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Elles deviennent un élément central de l’habitat.

Les chiffres avancés pendant la conférence confirment cette tendance. Les gains en autoconsommation sont significatifs. Les économies aussi. Mais au-delà des performances, c’est surtout une question de logique.

Revendre son électricité n’est plus intéressant. L’utiliser intelligemment, en revanche, devient essentiel.

Les modèles SolarFlow 4000 Mix reposent sur une base de 8 kWh de stockage, extensible jusqu’à 42 kWh, avec une puissance de sortie de 4 kW en AC bidirectionnel. La version Pro permet également d’intégrer directement des panneaux via double MPPT, jusqu’à 8 kW en entrée solaire.

En France, la configuration est aussi pensée pour rester sous la limite des 15 kWh de batteries sans local dédié, avec une approche modulaire permettant d’optimiser l’installation sans contraintes supplémentaires.

Et c’est là que le discours de Zendure devient presque clivant. Attendre n’a plus vraiment de sens. Les prix ont déjà fortement baissé. Les prochaines évolutions seront marginales. Un peu plus de densité, un peu plus de compacité, mais rien qui justifie de repousser un projet.

En revanche, il faut être lucide. Ce type de solution implique des travaux. Une vraie réflexion sur l’installation électrique. Une intégration sérieuse dans le logement.

On quitte définitivement l’ère des batteries semi-portables qu’on remplace tous les deux ans.

Les batteries utilisent des cellules haute capacité avec une durée de vie annoncée jusqu’à 10 000 cycles, soit environ 15 ans d’utilisation, avec un rendement de conversion proche de 90 %.

On entre dans celle des systèmes durables, pensés pour accompagner la maison sur le long terme.

Et pour la première fois, cette transition me paraît concrète.

Enescol, une stratégie claire pour s’imposer en France

Avec ce partenariat avec Enescol (voir leur site), Zendure franchit un cap. La marque passe d’un rôle de fabricant à celui de fournisseur d’un écosystème énergétique complet, en s’appuyant sur Enescol pour accélérer son déploiement en France. L’ensemble repose sur une logique simple : une base matérielle avec les SolarFlow Mix, pilotée par le PowerHub, capable de centraliser production, stockage et consommation dans un seul système cohérent.

La stratégie est aussi commerciale. Avec le programme “European Elite 1000”, Zendure cherche à équiper rapidement les premiers foyers et à imposer sa solution sur le marché européen. Sur le papier, tout est aligné. Reste maintenant à voir si cette promesse d’intégration totale tiendra face aux contraintes réelles d’installation et d’usage.

Article réalisé après invitation presse de Zendure à Lille, sans droit de relecture.