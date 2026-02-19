Interview de Bryan Liu (Zendure) : stratégie, marché français et vision IA de l’énergie

Début février, j’ai eu la chance d’assister à la conférence de lancement des nouveaux produits Zendure à Shenzhen. Trois jours rythmés par des démonstrations, des visites d’usine, et des échanges avec les ingénieurs et dirigeants de la marque. Une immersion dans l’univers de l’énergie domestique connectée, dont je vous parlais en détail dans notre article dédié :

Lire notre présentation complète des nouveaux SolarFlow 2400 Pro et AC+

C’est dans ce contexte que j’ai pu échanger directement avec Bryan Liu, fondateur et CEO de Zendure, pour évoquer la stratégie de la marque, ses produits phares, les attentes du marché français, et ses ambitions à long terme.

Pourquoi avoir développé le SolarFlow 2400 Pro et AC+ ?

« Après trois ans d’évolution, ces produits sont une suite logique. »

Bryan Liu nous explique que ces modèles sont nés de l’analyse des usages observés en Allemagne, en France et aux Pays-Bas. En Allemagne, les clients installent souvent des micro-onduleurs en balcon. En France, c’est l’inverse : les utilisateurs ont déjà une installation PV sur le toit.

« C’est pour cela que le 2400 AC+ a été pensé spécifiquement pour le marché français. »

De même, la montée à 2400W de puissance répond à un besoin croissant : les usages du soir (cuisine, chauffage, machine à laver) dépassent souvent les limites des anciens modèles à 800 ou 1200W.

Quels retours utilisateurs vous ont guidé dans le développement ?

« Nous collectons en permanence des retours via forums, groupes WhatsApp, emails, appels… »

Zendure s’appuie sur une vaste communauté, y compris en France, via son forum officiel et ses groupes de testeurs. Chaque retour alimente une analyse VOC (Voice of Customer), qui oriente directement les évolutions produit.

Par exemple, la limite des MPPT sur les anciens modèles a été levée, car 70 % des utilisateurs français ne les utilisaient même pas, déjà équipés en toiture. Cela a permis d’optimiser les coûts.

Quelles contraintes techniques avez-vous dû surmonter ?

« Plus on augmente la puissance, plus l’électronique embarquée prend de place et de poids. »

Selon Bryan Liu, la capacité de base de 2,4 kWh est la limite physique optimale pour conserver un format transportable. Aller au-delà exigerait des livraisons sur palettes, inadaptées au grand public. Sur le plan logiciel, la transition vers HEMS 2.0 a permis d’intégrer des fonctions très attendues : coordination des pompes à chaleur, véhicules électriques, et modes automatisés comme ZENKI™.

Le marché français a-t-il des particularités ?

« Le Linky reste un défi. On cherche encore une solution pour accéder à la puissance réelle. »

Zendure est en train d’adapter ses firmwares aux spécificités régionales françaises, notamment dans les zones proches de la Belgique, où les normes de mise à la terre sont différentes. La diversité des installations (triphasé, absence de panneaux, tarifs dynamiques) fait de la France un marché complexe mais prometteur.

Quelle leçon avez-vous tirée des lancements précédents ?

« L’erreur du passé, c’est d’avoir sous-estimé la logistique. »

Bryan Liu insiste : cette fois, Zendure a anticipé la demande. Des dizaines de milliers de produits sont déjà en stock dans les entrepôts européens. Le lancement du 10 février ne sera pas un lancement “sur le papier” : les livraisons seront immédiates.

Que peut-on attendre des deux prochaines années ?

« Ce qu’on a fait avant, c’était bien. Ce qu’on va lancer, ce sera grand. »

Zendure prépare des produits beaucoup plus puissants, plus connectés au quotidien, avec une forte intégration IA. Bryan fait référence à l’iPhone 4 en parlant de sa future génération : non pas une itération, mais une rupture. La marque investit massivement dans les agents intelligents d’énergie personnelle, s’appuyant sur les meilleurs modèles d’IA du marché.

« On ne développe pas nos propres modèles, mais on intègre les plus puissants dans notre agent. Notre IA va devenir un véritable assistant énergétique. »

Quel rôle pour les médias et influenceurs dans votre stratégie ?

« L’authenticité est la seule vraie valeur. »

Pour Bryan Liu, il n’y a pas de guerre entre médias et KOL (Key Opinion Leaders). Il y voit deux leviers différents mais complémentaires. Le média informe, structure, contextualise. L’influenceur engage, démontre, accélère les ventes.