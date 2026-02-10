Zendure dévoile les SolarFlow 2400 Pro et AC+ : autonomie solaire simple, puissante et intelligente

« On ne voulait pas juste rejoindre le mouvement. On voulait lui donner un coup de fouet. »

La phrase claque. Signée par Bryan Liu, CEO de Zendure, elle résonne encore dans ma tête pendant que je m’équipe d’une combinaison de sécurité bleue, casquette sur la tête, à l’entrée de leur nouvelle usine de 10 000 m². L’endroit est flambant neuf, encore en rodage. Les lignes d’assemblage sont là, brillantes, prêtes. Mais les zones de pause ? Pas encore installées. On se faufile entre les équipes et les modules encore sous plastique. Bienvenue à Shenzhen, épicentre technologique chinois… et théâtre du lancement des nouvelles solutions SolarFlow 2026.

Invité pour trois jours de visite presse avec mes camarades de Frandroid, Mac4Ever, GQ, Revolution Énergétique, et quelques autres, j’ai pu découvrir de l’intérieur ce qui s’annonce comme un virage stratégique majeur pour Zendure : le passage d’un simple fabricant de batteries à un fournisseur complet de solutions intelligentes d’énergie domestique.

Au programme ? Trois nouveaux produits dévoilés sous les projecteurs. Une usine dédiée capable de produire un million d’unités par an. Et surtout, une vision claire : réconcilier performance, durabilité et accessibilité, sans compromis sur la simplicité d’installation. « This is not just a product update. It’s a complete evolution. » résumait un autre intervenant, le regard tourné vers l’avenir.

Mais derrière les slogans, il y a de la matière. Et c’est ce que je vais vous raconter.

En bref – SolarFlow

En bref : Quelle solution SolarFlow pour quel besoin ? SolarFlow 2400 Pro : Modèle le plus puissant, idéal pour maison individuelle avec grosse consommation.

Modèle le plus puissant, idéal pour maison individuelle avec grosse consommation. SolarFlow 2400 AC+ : Retrofit premium pour installations photovoltaïques existantes (toiture, micro-onduleurs).

Retrofit premium pour installations photovoltaïques existantes (toiture, micro-onduleurs). SolarFlow 1600 AC+ : Entrée de gamme économique, adaptée aux petits foyers et balcons. 💡 Astuce terrain : Le 2400 Pro offre la meilleure évolutivité si vous prévoyez d’ajouter une pompe à chaleur ou une borne VE.

Zendure, du hardware au cerveau de la maison

En quelques années, Zendure est passée du statut de start-up californienne à celui de leader européen des systèmes d’énergie domestique plug-and-play. Fondée en 2017 eb Silicon Valley, la marque a rapidement déployé ses équipes en Chine, au Japon, et surtout en Allemagne, devenu aujourd’hui son terrain de jeu principal.

Leur mission n’a pas changé : rendre l’énergie propre accessible à tous. Mais leur approche, elle, a clairement évolué. Zendure ne se contente plus de fabriquer des batteries ou des stations de charge. Elle construit un écosystème complet, combinant matériel performant, intelligence logicielle et services énergétiques dynamiques.

Lors de la conférence, un mot revenait sans cesse : “evolution”. Et pour cause : les nouveautés 2026 ne sont pas juste une mise à jour. Elles incarnent un véritable changement de paradigme. « We are no longer just a battery company. We are a smart energy platform. »

Et cette plateforme repose désormais sur trois piliers solides :

Des produits puissants et modulables, capables de couvrir tous les besoins – du petit balcon urbain au pavillon gourmand en énergie. Un cerveau domestique intelligent (HEMS 2.0 + ZENKI™), capable de piloter consommation, stockage et production automatiquement. Un service de tarification dynamique (ZenWave™), déjà actif en Allemagne, qui promet de vraies économies via les prix du marché en temps réel.

Trois produits, trois visions de l’autonomie

Zendure SolarFlow 2400 Pro, 2400 AC+ et 1600 AC+ : à Shenzhen, Zendure a présenté trois solutions bien distinctes, pensées pour répondre à des usages spécifiques. Le design est épuré, les dimensions maîtrisées, et la promesse reste la même : une installation facile, sans électricien, avec des gains concrets à la clé.

J’ai pu voir les unités de près, les manipuler, et les comparer mentalement au Hyper 2000 en triphasé qu’on a testé il y a quelques mois (voir notre article). Premier constat à chaud ?

Encore plus compact, nettement plus efficace, et surtout, avec des prix plus accessibles.

Zendure a bien compris le nerf de la guerre : rendre l’autoconsommation rentable, intelligente et pilotable.

SolarFlow 2400 Pro — la bête de course

C’est le modèle le plus puissant de la gamme. Il monte à 2400W en sortie AC, 4 MPPT en entrée PV, et surtout jusqu’à 16,8 kWh de stockage en premium. Ajoutez à cela un fonctionnement en backup 2400VA, une protection ZenGuard™ultra complète, et une compatibilité totale avec les pompes à chaleur ou véhicules électriques, et vous avez un vrai centre de commande énergétique.

Il vise clairement les maisons individuelles avec forte conso (chauffage, voiture, électroménager). Et surtout, il s’adresse à ceux qui cherchent à installer un système neuf, performant et évolutif.

Il est disponible avec plusieurs offres de lancement notamment une exclusive au lancement, le Zendure SolarFlow 2400 Pro, une batterie AB3000L et 4 panneaux solaires de 500W pour 2068€ au lieu de 2538€. À retrouver juste ici.

SolarFlow 2400 AC+ — pour moderniser une installation existante

Même puissance, mêmes batteries, mais ici en retrofit. Ce modèle a été pensé pour se greffer directement à une installation PV déjà en place, sans changer les panneaux ni les micro-onduleurs. C’est la solution idéale pour ceux qui veulent maximiser leur autoconsommation sans repartir de zéro.

Aussi disponible avec une offre de lancement, le Zendure SolarFlow 2400 AC+, avec 2 batteries AB3000L et le SmartMeter 3CT à 2426€ après 540€ de réduction, à retrouver juste ici sur le site de la marque.

SolarFlow 1600 AC+ — l’entrée de gamme intelligente

Avec ses 1600W, sa batterie de 1,92 à 11,52 kWh, et son prix ultra compétitif, c’est le modèle qui vise les petits foyers, les apparts avec balcon, ou les anciennes installations sous-exploitées. Moins de puissance, mais toujours la même logique d’intelligence embarquée.

Bien évidement aussi avec une offre de lancement, le Zendure SolarFlow 1600 AC+ et le SmartMeter 3CT avec 29% de réduction ! Seulement 748€ (au lieu de 1048€) à retrouver aussi directement sur le site de Zendure.

Pensez aussi aux codes promo Zendure sur notre page dédiée.

Un cerveau intelligent pour piloter toute la maison

Derrière la promesse de Zendure, il n’y a pas que du matériel. Il y a surtout un écosystème logiciel ultra structuré, qui transforme une simple batterie en gestionnaire d’énergie domestique intelligent. Le nom de ce système : HEMS 2.0.

Présenté comme une évolution majeure par rapport à la version précédente, ce HEMS repose sur une architecture à trois niveaux. À la base, le device layer relie tous les équipements du foyer : panneaux solaires, batteries, onduleurs, pompes à chaleur, bornes de recharge. Au milieu, le PaaS héberge les algorithmes d’analyse. Enfin, la couche supérieure, le SaaS, offre aux utilisateurs et installateurs une interface simple via l’application ZenU ou Zen Pro.

Le tout fonctionne avec une logique simple : le système anticipe, décide et agit à votre place, en se basant sur des critères comme la météo, les prix de l’électricité en temps réel, et vos habitudes de consommation. Vous ne gérez plus manuellement vos flux d’énergie. C’est le système qui pilote.

C’est là qu’intervient ZENKI™ 2.0, le moteur d’intelligence artificielle embarqué. Capable d’optimiser le moment où vous stockez, produisez ou consommez de l’énergie, il promet jusqu’à 73 % d’économies par an dans les scénarios dynamiques, notamment en Allemagne. Dans l’application, le mode Zenki déclenche une gestion entièrement automatisée des flux. À cela s’ajoute un assistant IA intégré, capable de diagnostiquer des problèmes, conseiller des réglages ou proposer des optimisations personnalisées.

Côté sécurité, l’ensemble repose sur le ZenGuard™, un système en trois niveaux : double BMS prédictif (dont un dans le cloud), maintenance automatisée des batteries, et un système anti-incendie à activation automatique à 170 °C. C’est la première fois que je vois ce niveau de protection embarqué sur un système aussi compact.

Enfin, Zendure complète le tableau avec ZenWave™, son service de tarification dynamique, pour l’instant réservé à l’Allemagne. L’idée ? Coupler votre consommation au marché de l’électricité en temps réel, via la bourse EPEX Spot. Vous chargez votre batterie quand les prix sont bas, vous l’utilisez ou la revendez quand ils remontent. Résultat, à Leipzig, une famille de 5000 kWh/an économiserait jusqu’à 620 euros/an avec ZenWave, et même 2121 euros dans les scénarios optimisés en mode Zenki.

L’intégration est fluide, compatible avec plus de 840 fournisseurs d’énergie européens. En bonus, les protocoles MQTT, Home Assistant ou Homey permettent d’intégrer les équipements dans un véritable écosystème domotique, et même de coordonner la recharge d’un véhicule ou le préchauffage d’une pompe à chaleur.

Dans les coulisses de la production, à Shenzhen

Il y a parfois des visites presse qui laissent une trace. Celle de l’usine Zendure à Shenzhen en fait partie. Équipé d’un PPE complet, j’ai découvert un bâtiment encore en cours d’aménagement, où l’odeur du neuf se mêle au silence des chaînes pas encore totalement lancées. Pas de salle de pause installée. Pas encore de bruit de fond industriel. Et pourtant, tout est en place. Tout est prêt.

Le site fait 10 000 m², dont 6 000 m² dédiés à la production. C’est ici que seront fabriqués les nouveaux Zendure SolarFlow 2400 Pro et AC+, sur deux lignes distinctes. L’objectif ? Un million d’unités produites chaque année, avec une logique de montée en puissance progressive dans les prochains mois.

Au fil de la visite, j’ai pu observer un processus pensé pour la performance et la fiabilité. Le parcours commence par l’assemblage et les tests des onduleurs, avec pas moins de cinq étapes automatisées : flash logiciel, tests fonctionnels, vérification électrique, test d’isolation haute tension et vieillissement en charge pendant trois heures. Tout est tracé via un système MES (Manufacturing Execution System), qui assure un suivi de chaque composant, de l’entrée en ligne jusqu’au conditionnement final.

La production des modules batteries repose, elle, sur une technologie impressionnante. Les cellules (cylindriques, prismatiques ou pouch) sont automatiquement triées, appariées et soudées via deux procédés de pointe issus de l’automobile :

Ring-Shaped Spot Laser Welding : une soudure circulaire plus stable et plus précise.

: une soudure circulaire plus stable et plus précise. LWM (Laser Welding Monitoring) : qui détecte en temps réel toute soudure défectueuse.

À cela s’ajoute l’intégration directe du BMS (Battery Management System), avec tout le câblage capteur déjà en place. Chaque batterie devient ainsi une unité intelligente autonome, capable de communiquer ses données en continu.

Avant l’emballage, chaque produit passe par une triple vérification : étanchéité à l’air (pour garantir les certifications IP), test fonctionnel complet, et validation finale. Le tout est ensuite nettoyé, emballé, étiqueté, prêt à l’expédition. Le site est d’ailleurs en train d’installer des équipements d’emballage automatisés, qui devraient être opérationnels d’ici un mois.

Dernière étape, mais pas des moindres : le vieillissement des batteries. Jusqu’à 300 modules peuvent être testés en simultané avec 1,5 MW de puissance dédiée. Un cycle complet de charge-décharge dynamique vérifie les capacités réelles de chaque batterie dans des conditions réelles. Une vraie exigence de fiabilité, avec en ligne de mire un objectif ambitieux : atteindre la neutralité carbone du site d’ici 2027.

Zendure ne s’appuie pas uniquement sur ses équipes internes. Le partenaire industriel clé ici s’appelle Han’s Laser, un mastodonte de l’équipement laser et automatisé. Ce choix stratégique renforce l’objectif de qualité et d’industrialisation à grande échelle.

À retenir – Zendure

À retenir : Pourquoi Zendure change la donne Installation simple : Plug & play, sans électricien, même en rénovation.

Plug & play, sans électricien, même en rénovation. Puissance évolutive : Jusqu’à 2400W et 16,8 kWh selon les modèles.

Jusqu’à 2400W et 16,8 kWh selon les modèles. Gestion intelligente : HEMS 2.0 + ZENKI™ pour automatiser les flux.

HEMS 2.0 + ZENKI™ pour automatiser les flux. Économies réelles : ZenWave™ ajuste vos charges selon les prix du marché.

ZenWave™ ajuste vos charges selon les prix du marché. Sécurité renforcée : ZenGuard™ protège vos équipements 24/7. 💡 À noter : Toute la gamme est compatible avec les plateformes domotiques type Home Assistant et MQTT.

Conclusion – Zendure passe à la vitesse supérieure

La conférence de Shenzhen et la visite de l’usine ont permis de prendre la mesure de ce que Zendure prépare : une évolution assumée, bien au-delà du simple stockage solaire. En 2026, la marque se positionne comme un acteur complet de la gestion énergétique intelligente, avec des produits prêts à répondre aux nouveaux enjeux d’autoconsommation, de sobriété, et de contrôle.

La promesse est claire : des systèmes plus simples à installer, plus abordables, mais surtout beaucoup plus intelligents, capables de maximiser chaque kilowattheure, sans contrainte pour l’utilisateur.

Les Zendure SolarFlow 2400 Pro, AC+ et 1600 AC+ marquent une montée en gamme bien pensée, sans complexité superflue. Et la combinaison HEMS 2.0 + ZENKI™ + ZenWave™ transforme chaque foyer en mini-centrale pilotée, optimisée et sécurisée.

Je testerai ces solutions sur le terrain dans les prochains mois, mais ma première impression est déjà très claire : Zendure a posé les bases d’un écosystème robuste, agile, et taillé pour durer.