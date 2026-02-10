Actualités

La conformité et éthique à l’honneur lors d’un événement majeur à Berlin

Plus de 250 experts réunis à Berlin autour des enjeux de la conformité et éthique.

Le monde de la conformité et éthique se donne rendez-vous à Berlin. Plus de 250 professionnels vont participer au 14e Institut européen annuel de conformité et d’éthique. Ce grand événement met l’accent sur le partage d’expériences et l’apprentissage. Retour sur une rencontre qui façonne l’avenir de la conformité en Europe.

Un rendez-vous incontournable pour les experts en conformité et éthique

Du 2 au 4 mars, la capitale allemande se transforme en carrefour des spécialistes de la conformité et éthique. L’événement est organisé par la Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE). Les participants pourront échanger autour des défis majeurs du secteur. L’objectif est simple : améliorer les pratiques pour des entreprises plus responsables et exemplaires.

Des thèmes variés pour répondre aux enjeux actuels de la conformité

L’Institut offre plus de 40 sessions en petits groupes. Ces discussions couvrent des thèmes comme :

  • Intelligence artificielle et technologie
  • Évaluation des risques et gestion de crise
  • Diligence raisonnable dans la chaîne d’approvisionnement
  • Enquêtes internes et réglementation antitrust

Chaque sujet vise à donner des outils concrets aux professionnels présents. La pertinence des thèmes permet de répondre aux besoins actuels des entreprises européennes.

Des intervenants de renom issus de grandes organisations internationales

La diversité des intervenants est un point fort. Les spécialistes viennent d’organisations de renom comme Microsoft, Entain, Ericsson ou encore le Programme alimentaire mondial des Nations unies. Leurs témoignages montrent aux participants les bonnes pratiques à adopter. Les échanges favorisent la construction d’un réseau solide et inspirant.

Enfin, un examen reconnu, le CCEP-I, sera proposé sur place pour obtenir une certification. Ce rendez-vous de la conformité et éthique est une opportunité pour progresser, s’inspirer et se doter d’outils performants. Les professionnels repartent mieux armés pour relever les défis du secteur. Berlin devient ainsi la capitale européenne de la conformité le temps de l’Institut.

