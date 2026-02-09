Voici The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, un nouveau voyage épique signé Square Enix

Après le remake de Dragon Quest I & II, Square Enix poursuit son offensive HD-2D avec The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. Dévoilé lors du Nintendo Direct Partner Showcase de jeudi dernier, le nouveau titre conjuguera exploration, combats en temps réel et narration à grande échelle. Si vous aimez les J-RPG narratifs à la Octopath Traveler, ce jeu est fait pour vous. Voici tout ce qu’il y a savoir !

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, que vaut-il ?

L’aventure de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales prend place sur le continent de Philabieldia, une terre hostile où l’humanité survit derrière les remparts du royaume de Huther. L’équilibre fragile de ce monde vacille lorsque d’anciennes ruines sont mises au grand jour. C’est dans ce contexte qu’intervient Elliot, un aventurier chargé d’explorer ces terres oubliées. Dans cette quête, il évoluera aux côtés de Faie, une fée capable d’intervenir aussi bien en combat que lors des phases d’exploration.

Visuellement, le jeu s’inscrit dans la lignée des productions HD-2D de Square Enix. On a alors du pixel art détaillé, des effets de lumière modernes et une profondeur de champ qui viennent donner vie à des environnements riches et contrastés.

Côté gameplay, The Adventures of Elliot opte pour une approche résolument orientée action. Les combats se déroulent en temps réel, avec sept types d’armes distincts offrant des styles de jeu variés. À cela s’ajoute un système de magicite, permettant de modifier les capacités et d’adapter son approche face aux ennemis.

La fée Faie ne se contente pas non plus d’un rôle narratif. Elle assiste activement le joueur, attaque certains adversaires, récupère des objets ou aide à franchir des obstacles environnementaux. L’exploration, quant à elle, alterne entre zones ouvertes, donjons et ruines antiques. Le tout, dans une structure qui privilégie la découverte et la progression organique.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales sortira le 18 juin 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC et Nintendo Switch 2. Une démo jouable est déjà disponible pour ceux qui veulent avoir un avant-goût du jeu, manettes en main.