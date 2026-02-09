5 raisons d’acheter (ou pas) le Motorola Razr 2022 : l’audace du pliant, la praticité en poche, et les compromis à connaître avant de vous lancer

Motorola revient sur le devant de la scène avec son Motorola Razr 2022, un smartphone pliant qui entend bousculer le marché. Avec sa troisième génération, la marque joue sur la corde de la modernité tout en conservant l’ADN iconique qui a fait la renommée du Razr. Doté d’un design repensé, d’écrans AMOLED et de composants haut de gamme, ce modèle mise autant sur l’esthétique que sur les performances techniques. Proposé à un tarif premium, il s’adresse à ceux qui aiment sortir des sentiers battus. Mais cet appareil innovant tient-il vraiment toutes ses promesses, ou présente-t-il des faiblesses rédhibitoires ? Cet article passe au crible les principales qualités et défauts du Motorola Razr 2022 pour vous aider à faire un choix éclairé avant votre prochain achat.

Un format pliant unique pour se démarquer

Le Motorola Razr 2022 séduit avant tout par son design pliant. Contrairement à la majorité des smartphones sur le marché, il ose le format à clapet réinventé et moderne. Cette approche rappelle les téléphones à charnière cultes, tout en intégrant les dernières technologies. Le Razr 2022 propose une expérience unique au quotidien, à la fois compacte et pratique. Une fois refermé, il tient facilement dans une poche ou un sac, ce qui le distingue des modèles traditionnels souvent encombrants.

Son format pliant n’est pas qu’un argument nostalgique. Au contraire, il offre une solution innovante pour ceux qui recherchent un appareil à la fois stylé et fonctionnel. L’ouverture et la fermeture du téléphone procurent une sensation agréable, presque addictive. Les finitions soignées, la charnière robuste et le montage précis montrent que Motorola a repensé le Razr pour le rendre plus urbain et contemporain. Les amateurs de gadgets originaux trouveront ici un vrai moyen de sortir du lot.

Un double écran AMOLED séduisant pour l’usage quotidien

Le Motorola Razr 2022 mise fort sur ses deux écrans AMOLED pour séduire au quotidien. D’abord, l’écran principal de 6,7 pouces affiche une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Cela garantit une fluidité remarquable pour la navigation, les réseaux sociaux ou les vidéos. Les couleurs sont intenses, les noirs profonds, et l’ensemble procure une expérience visuelle premium à chaque utilisation.

L’écran externe de 2,7 pouces représente également un vrai plus pour l’usage quotidien. Il permet d’accéder rapidement à ses notifications, de consulter l’heure, ou même d’utiliser de petites applications sans ouvrir le smartphone. Ce second écran améliore réellement le confort d’utilisation en situation de mobilité. Que ce soit pour jeter un œil discret à ses messages ou piloter une playlist, cette fonctionnalité s’impose rapidement comme indispensable. Motorola signe ici un parti-pris malin, parfaitement adapté à l’esprit pratique du Razr 2022.

Des performances solides pour tous les usages

Le Motorola Razr 2022 assure du côté des performances grâce à son processeur Snapdragon 8+ Gen 1 épaulé par 8 Go de RAM. L’appareil répond présent pour tous les usages du quotidien, du multitâche à la navigation web, en passant par le streaming et les réseaux sociaux. Cette configuration permet aussi de profiter des applications les plus exigeantes sans connaître de ralentissement notable, même en usage intensif.

Avec ses 256 Go de stockage interne, il offre une belle capacité pour conserver photos, vidéos et applications. Les amateurs de jeux mobiles seront aussi satisfaits par sa fluidité et la gestion thermique relativement maîtrisée. Toutefois, en cas d’utilisation prolongée et de fortes sollicitations, le Razr 2022 peut présenter une légère montée en température. Rien de bloquant, mais il est bon de le souligner. Au quotidien, ses composants de dernière génération assurent une expérience rapide et agréable, à la hauteur des standards des flagships actuels.

Une autonomie juste correcte, à revoir

L’un des points faibles du Motorola Razr 2022 reste sans doute son autonomie. Avec une batterie de 3500 mAh, la promesse d’une journée entière d’utilisation est souvent tenue, mais jamais dépassée. Dès que l’on sollicite un peu plus le smartphone, il devient nécessaire de penser à le recharger en fin de journée.

La recharge rapide à 30W est proposée, mais elle n’impressionne pas vraiment, surtout comparée à certains concurrents. Comptez près d’une heure pour une charge complète, malgré la capacité modeste de la batterie. Pour les utilisateurs actifs ou nomades, la nécessité d’une batterie externe se fait sentir. C’est une concession à accepter si l’on souhaite profiter du format pliant sans compromis sur la compacité.

Un volet photo qui manque de polyvalence

La partie photo du Motorola Razr 2022 n’est pas son point le plus fort. Malgré un capteur principal de 50 MP et un ultra grand angle de 13 MP, l’ensemble manque clairement de polyvalence. L’absence de téléobjectif limite les possibilités et cantonne l’utilisateur à des prises de vue traditionnelles.

Si la qualité des clichés reste bonne en pleine lumière, avec une colorimétrie cohérente et une restitution fidèle, les photos en basse lumière ou avec le zoom maximal révèlent vite les limites du module. Les amateurs de photographie sur smartphone pourraient rester sur leur faim face à la concurrence, qui propose souvent plus d’options et une plus grande audace en matière de traitement d’image.

Le choix de la différence : faut-il craquer pour le Motorola Razr 2022 ?

Le Motorola Razr 2022 réussit son pari : proposer un smartphone pliant aussi original que réussi, sans faire de gros compromis sur la qualité générale. Avec son design unique, ses deux écrans AMOLED immersifs et ses performances solides, il s’impose comme une alternative pleine de caractère sur un marché encore peu étoffé. Cependant, l’autonomie limitée et l’absence de polyvalence en photo rappellent que le format pliant implique quelques sacrifices. Le Razr 2022 conviendra avant tout aux utilisateurs à la recherche d’un appareil qui sort du lot, désireux de mêler style, innovation et expérience confortable au quotidien. Si vous privilégiez l’originalité et l’ergonomie à la batterie et à la photo, il coche de nombreuses cases. Dans le cas contraire, il restera un choix de niche, mais assumé. À vous de voir si l’audace Razr peut vous séduire au quotidien !