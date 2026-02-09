Innovation surprenante : Profitez d’une écoute libre et sereine avec les nouveaux LinkBuds Clip de Sony

Sony revient sur le devant de la scène audio avec les LinkBuds Clip, une nouvelle génération d’écouteurs à la fois innovante et surprenante. Ces écouteurs à clip ouverts promettent de révolutionner l’écoute portable en offrant le parfait équilibre entre qualité sonore, confort et connexion à l’environnement. Avec ce lancement, Sony entend bien séduire tous ceux qui refusent de choisir entre musique et vie réelle.

Une écoute ouverte sur le monde

À première vue, les LinkBuds Clip se démarquent par leur conception unique : un design en forme de C qui se clipse facilement à l’oreille sans jamais boucher le conduit auditif. Résultat ? Vous restez pleinement attentif aux bruits alentours, que ce soit la circulation en ville, les discussions entre collègues ou les annonces dans les transports. Pratique pour ne jamais se couper du monde, tout en profitant de sa playlist préférée.

Trois modes d’écoute sont proposés selon l’environnement. Le mode standard assure un son riche et détaillé (merci l’expérience audio de Sony !), le mode Voice Boost amplifie les voix, idéal en milieu bruyant, tandis que le mode Sound Leakage Reduction limite les fuites sonores pour ne déranger personne autour de vous.

Une qualité audio signée Sony

Bien sûr, Sony soigne le son. Les LinkBuds Clip embarquent la technologie DSEE pour l’upscaling audio, un égaliseur 10 bandes personnalisable, et même le 360 Reality Audio pour une immersion totale. Les appels téléphoniques gagnent en clarté grâce à un capteur à conduction osseuse qui capte fidèlement la voix et un système d’annulation de bruit basé sur l’IA. Même dans un environnement bruyant, votre voix reste nette et naturelle.

La personnalisation va plus loin avec l’application Sony | Sound Connect, qui permet d’ajuster l’égaliseur et d’accéder à divers réglages pratiques, dont la connexion multipoint pour jongler facilement entre plusieurs appareils.

Confort, autonomie et respect de l’environnement

Conçus pour durer toute la journée, les LinkBuds Clip misent sur la légèreté et l’ergonomie. Ainsi, coussinets adaptatifs, ajustement précis et maintien ferme montrent que rien n’a été laissé au hasard. De plus, ajoutez à cela une autonomie allant jusqu’à 37 heures, la résistance à l’eau IPX4 pour affronter pluie et transpiration, et une recharge express (3 minutes pour 1h d’écoute), et vous obtenez ainsi un allié idéal du quotidien.

Sony n’oublie pas non plus la planète : un emballage sans plastique, et une partie des matériaux en plastique recyclé. Les LinkBuds Clip arborent en outre des coloris variés – noir, crème, lavande et vert – pour coller à toutes les envies.

Les LinkBuds Clip arriveront en janvier 2026 au prix de 200 €. Envie d’écouter autrement, sans jamais vous couper du réel ? Dites-nous ce que vous pensez de cette nouvelle approche signée Sony et partagez vos expériences d’écoute ouverte en commentaire ou sur nos réseaux !