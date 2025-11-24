Xiaomi mise sur l’IA pour renforcer la sécurité de ses voitures électriques

Dans un marché automobile en pleine mutation, Xiaomi continue de surprendre. Après avoir conquis le monde des smartphones, la marque chinoise s’impose désormais dans l’univers des véhicules électriques. Lors du salon automobile de Guangzhou 2025, elle a dévoilé de nouvelles technologies destinées à rendre ses voitures plus sûres. Grâce à l’intelligence artificielle et à des systèmes de conduite avancés, Xiaomi veut offrir une expérience de conduite plus fiable et rassurante.

Une conduite semi-autonome améliorée

Xiaomi a présenté la version améliorée de son système Hyper Autonomous Driving (HAD). Ce dispositif repose sur une IA entraînée sur plus de 10 millions de vidéos de conduite réelle. Cela lui permet de mieux anticiper les comportements humains et les situations complexes sur la route. L’objectif est donc de réduire les risques d’accidents et offrir une assistance plus fluide aux conducteurs.

Par ailleurs, cette technologie intègre également le nouvel algorithme ViSE. Ce dernier crée un « modèle mondial » capable de s’adapter à différents environnements routiers. Autrement dit, la voiture peut gérer des scénarios variés, qu’il s’agisse de circulation dense en ville ou de trajets sur autoroute. Xiaomi espère ainsi se démarquer de ses concurrents en proposant une solution de conduite semi-autonome plus avancée et plus sûre.

La sécurité est au cœur de la stratégie de Xiaomi

Au-delà de la performance, Xiaomi met l’accent sur la sécurité des passagers. Les nouvelles fonctionnalités incluent une meilleure détection des obstacles, une gestion optimisée des distances de sécurité et une réaction plus rapide face aux imprévus. Ces améliorations visent à instaurer une confiance durable entre les conducteurs et les véhicules de la marque.

Par ailleurs, Xiaomi souhaite devenir un acteur incontournable du marché des voitures électriques. En combinant son expertise en électronique et en intelligence artificielle, l’entreprise veut proposer des véhicules capables de rivaliser avec les géants du secteur. Pour les consommateurs, cela se traduit par une promesse simple : des voitures électriques plus intelligentes, plus sûres et adaptées aux besoins de demain.