Test – Lofree Flow 2 : 100 touches pour bosser chic

Le Lofree Flow 2 en version 100 touches (format 96 %) vise à être le clavier de travail élégant, compact et silencieux, sans sacrifier la sensation mécanique. Low-profile, châssis soigné, triple connectivité et vraie compatibilité Windows/macOS (avec keycaps adaptés fournis) : il coche les cases d’un daily driver moderne. Son rétroéclairage blanc est propre, sans effets tape-à-l’œil ; on aurait aimé davantage d’options de réglage, mais ce n’est pas forcément l’objectif de ce modèle plutôt orienté productivité.

Notre avis en bref sur le Lofree Flow 2

Un excellent clavier low-profile pour travailler au quotidien : construction robuste, frappe agréable, connexion filaire, 2,4 GHz et Bluetooth multi-appareils, bascule simple entre Windows et macOS (keycaps inclus). L’éclairage blanc manque un peu de personnalisation et le port USB-C placé sur la tranche gauche ne plaira pas à tout le monde, même si le câble coudé fourni limite la gêne. Pour le jeu, c’est correct en “casual”, mais pas taillé pour le gaming pur, évidemment. Seul obstacle, le prix, vraiment trop élevé selon nous.

Caractéristiques du clavier Lofree Flow 2

Élément Détail Type de clavier Mécanique low-profile Format 96 % (100 touches) Pavé numérique Oui Connexions USB-C – 2,4 GHz – Bluetooth Compatibilité Windows – macOS Rétroéclairage Blanc Autonomie Variable selon usage et éclairage Matériau du châssis Aluminium Matériau des keycaps PBT + PC Dimensions 398.2 x 126 x 21.5mm (100 touches) Poids 870g (100 touches)

Design et disposition : Le Lofree Flow 2 est vraiment classe

Le Flow 2 affiche un design minimaliste et premium. Les lignes sont nettes et la finition est franchement propre. Le format 96 % du clavier permet de conserver un pavé numérique tout en réduisant légèrement l’encombrement sur le bureau. Le produit respire la qualité et s’intègre sans fausse note dans un setup sobre et créatif.

Le rétroéclairage blanc renforce ce parti-pris “pro”. La lisibilité est bonne, de jour comme de nuit, sans chercher l’effet RGB habituel. On peut regretter une marge de personnalisation limitée côté lumières, mais la cohérence esthétique est respectée. En somme, le design du Lofree Flow 2 est tourné coté bureau chic et business.

Ergonomie et expérience de frappe du Lofree Flow 2

La frappe est douce, précise et assez feutrée pour un clavier mécanique low-profile. On sent une vraie maîtrise de la stabilisation. Ici, les grandes touches restent bien tenues sur toute leur surface, sans cliquetis parasites ou sensation bizarre au touché. La course courte facilite la vitesse de saisie et limite la fatigue sur de longues sessions, en plus de fournir une expérience agréable.

Le format 100 touches est un vrai plus pour la bureautique, l’édition ou l’analyse de données : on garde les touches de navigation et le pavé numérique, sans passer sur un plein format plus large. Les pieds permettent une inclinaison de 7° et le faible profil aide à trouver une position confortable rapidement.

Connectivité et polyvalence du Lofree Flow 2

La triple connectivité apporte encore une fois une vraie liberté d’usage. En filaire pour la stabilité maximale et la période de recharge. Le mode 2,4 GHz pour la faible latence au quotidien, et finalement, en Bluetooth pour enchaîner les appareils (PC, Mac, tablette, etc.). Le multi-appairage permet de passer d’un poste à l’autre en quelques secondes.

Point pratique : le câble USB-C coudé fourni. Il limite la gêne lorsque l’on travaille en filaire, surtout avec un bureau chargé. On note toutefois que le port USB-C est positionné sur la tranche gauche. Selon l’implantation du setup et la place de la souris, ce choix pourra séduire… ou déranger en fonction de la place disponible dans l’espace de travail.

Logiciel et personnalisation du Lofree Flow 2

Côté personnalisation, on retrouve l’essentiel : remappage, couches de fonctions et macros couvrent la plupart des besoins en productivité. Pas besoin d’une “usine à gaz” : on reste sur des réglages logiques et accessibles, ce qui correspond bien à l’esprit du Lofree Flow 2.

Pour un usage quotidien, c’est amplement suffisant. On adapte quelques keycaps, elles sont d’ailleurs fournies dans les pochons. On définit deux ou trois raccourcis utiles (édition, navigation, capture…), et on n’y revient plus. Les utilisateurs orientés “tuning avancé” resteront forcément sur leur faim côté effets lumineux et fonctionnalités trop spécialisées. Mais encore une fois, le travailleur de bureau s’y retrouve avec le Lofree Flow 2.

Compatibilité Windows/macOS

C’est un point fort du Flow 2 : il arrive monté avec des keycaps macOS, et Lofree fournit dans la boîte les keycaps Windows pour basculer proprement d’un écosystème à l’autre. Pas besoin de bricoler ou subir : on remet les bons modifieurs, on ajuste deux raccourcis, et c’est plié.

En pratique, alterner entre un PC fixe Windows et un MacBook est simple : on bascule l’appareil, on retrouve les bons repères visuels, et la courbe d’adaptation est nulle. Pour les setups hybrides à la maison comme au bureau, c’est exactement ce qu’on attend.

Gaming : que vaut-il pendant les pauses ?

En 2,4 GHz ou en filaire, la réactivité du Lofree Flow 2 est très correcte : déclenchement rapide, sensation “snappy”, et latence qui ne se fait pas sentir en jeu casual, ARPG ou course. Pour du FPS compétitif ou du MOBA, ce n’est pas son terrain de prédilection.

On reste sur un clavier pensé d’abord pour le travail : pas de fonctionnalités gaming ni d’effets RGB à la carte. Cela ne l’empêche pas de bien dépanner le soir ou le week-end, mais certains joueurs viseront des options plus spécialisées.

Autonomie et recharge

En usage mixte (Bluetooth au bureau, 2,4 GHz de temps en temps), l’autonomie est confortable dès lors que l’on ne pousse pas l’éclairage. Selon Lofree, l’autonomie grimpe jusqu’à 120 heures avec les lumières éteintes. En usage office, on tient facilement plusieurs jours entre deux charges. Le Flow 2 met également un peu plus de trois heures pour une charge complète. En mode filaire, évidemment, on oublie la question.

Le port sur la tranche gauche peut demander un petit temps d’adaptation si tu recharges en cours de session, mais le câble coudé fait bien le job pour rester discret, même sur un bureau serré.

Variantes et portabilité

Le Lofree Flow 2 existe aussi en 84 touches (75 %) et en 68 touches (65 %). La version 84 garde les flèches et un bloc navigation compact, idéale si tu veux gagner encore un peu de place. La 68 est la plus portable et se glisse facilement dans un sac.

Ce découpage de la gamme est pertinent : on choisit selon l’espace disponible et ses usages. Si tu jongles souvent entre plusieurs lieux de travail, la 68 ou la 84 sera tentante, la 100 touches étant plus lourde et volumineux. Si tu fais beaucoup de saisie chiffrée et que tu bouges peu, cette fois, c’est la 100 touches qui reste la plus polyvalente.

Rapport qualité/prix

Face à son positionnement premium, le Lofree Flow 2 100 touches se défend par sa qualité perçue, sa vraie polyvalence et sa frappe agréable. On accepte quelques concessions (éclairage simple, port USB-C latéral) au profit d’un ensemble cohérent, durable et facile à vivre au quotidien.

Conclusion

Le Lofree Flow 2 100 touches réussit son pari : un clavier low-profile élégant, fiable et agréable, qui simplifie la vie sur Windows comme sur macOS. C’est un compagnon de travail convaincant, suffisamment réactif pour jouer sans prétention, et pensé pour durer. Si tu veux plus compact, regarde les versions 84 et 68. Sinon, si tu veux un pavé numérique sans t’encombrer de trop, cette version 100 touches est la bonne.

