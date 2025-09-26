Test du CHERRY XTRFY MX 10.1 Wireless – Le clavier mécanique low-profile qui redéfinit la vitesse

Dans le domaine des périphériques gaming, il y a des modèles qui marquent une rupture, et d’autres qui confirment des tendances. Avec le CHERRY XTRFY MX 10.1 Wireless, on est clairement dans la première catégorie. Présenté lors du CES 2025, ce clavier mécanique au profil ultra-fin entend conjuguer vitesse extrême, confort de frappe et polyvalence inédite. Un pari ambitieux qui reflète la philosophie de Cherry : repousser sans cesse les limites de l’expérience utilisateur, que l’on soit gamer compétitif ou simple passionné de productivité.

Un design premium et un format qui surprend

Le premier contact avec le MX 10.1 Wireless frappe par son châssis en aluminium brossé. La finition inspire confiance, et la rigidité du cadre tranche avec la finesse générale du clavier. Contrairement à l’image classique que l’on se fait d’un clavier mécanique – massif, haut et sonore – ce modèle adopte une approche low-profile. Il adopte des switches plus plats, qui réduisent la hauteur totale du produit sans sacrifier la sensation de frappe.

Le choix d’un format full size (100 %) surprendra certains : malgré sa finesse, le MX 10.1 conserve toutes les touches, y compris le pavé numérique. Là où beaucoup de modèles orientés e-sport optent pour des versions tenkeyless, Cherry a préféré offrir une polyvalence totale. Résultat : un clavier qui s’adresse aussi bien aux créateurs de contenu et aux professionnels qu’aux joueurs.

Les switches CHERRY MX Low Profile 2.0

Le cœur de l’expérience repose évidemment sur les commutateurs CHERRY MX Low Profile 2.0. Ils sont une évolution directe des MX Low Profile lancés en 2018. Ces switches apportent une course réduite et un point d’activation plus rapide, ce qui favorise la réactivité. Le joueur bénéficie d’un temps de réponse optimal. En revanche, le rédacteur ou le développeur profite d’une frappe plus vive et plus fluide.

Cherry annonce une durée de vie supérieure à 100 millions de frappes. Cela est dû notamment à un lubrifiant appliqué avec précision et à l’utilisation de matériaux haut de gamme. Les touches PBT, elles aussi, contribuent à la durabilité. Elles résistent bien mieux à l’usure et aux traces de doigts que les classiques touches ABS.

Le CHERRY XTRFY MX 10.1, un monstre de vitesse : jusqu’à 8 000 Hz

Le MX 10.1 Wireless ne se contente pas de proposer des switches performants : il s’illustre également par ses taux de rafraîchissement impressionnants. En filaire, le clavier atteint les 8 000 Hz. Cela signifie huit rapports envoyés par milliseconde. En mode sans-fil via le dongle 2,4 GHz, on descend à 4 000 Hz. Ce chiffre reste largement au-dessus de la majorité des claviers gaming concurrents.

Cette débauche de chiffres n’est pas qu’un argument marketing. Concrètement, elle assure des temps de latence quasi inexistants, une précision accrue et un ressenti de fluidité immédiat. Pour les compétiteurs, chaque milliseconde compte, et Cherry l’a parfaitement compris.

Une triple connectivité taillée pour la flexibilité

Dans un quotidien où l’on jongle entre PC, laptop et tablette, la connectivité devient un critère déterminant. Le MX 10.1 Wireless mise sur la polyvalence avec trois modes :

USB-C filaire , pour la stabilité et la performance maximale.

, pour la stabilité et la performance maximale. Sans fil 2,4 GHz , grâce à un dongle qui assure un équilibre entre vitesse et liberté.

, grâce à un dongle qui assure un équilibre entre vitesse et liberté. Bluetooth® multipoint, capable de gérer jusqu’à trois appareils différents.

Un détail malin : la molette rotative placée à côté de l’écran LCD permet de switcher d’un appareil Bluetooth à un autre en un instant. Cette fonctionnalité séduira autant les télétravailleurs que les gamers. Surtout ceux qui partagent leur setup entre plusieurs machines.

Écran LCD et molette rotative : le duo gagnant

L’ajout d’un écran LCD et d’une molette rotative place le MX 10.1 un cran au-dessus de ses rivaux. Cet écran offre un contrôle direct sur plusieurs paramètres :

Gestion de l’éclairage RGB touche par touche.

Changement rapide de profil.

Commandes multimédia.

Vérification de l’autonomie de la batterie.

Accès à trois profils personnalisables.

L’avantage majeur ? Éviter de passer systématiquement par un logiciel tiers pour chaque réglage. L’expérience utilisateur gagne en fluidité, et l’on retrouve ce sentiment de contrôle absolu. Cela fait la différence dans un environnement compétitif.

Autonomie et endurance

Cherry a également soigné l’autonomie, un point souvent négligé dans les claviers gaming sans fil. Avec sa batterie de 4 000 mAh, le MX 10.1 promet jusqu’à 900 heures d’utilisation en Bluetooth (sans éclairage RGB). Environ 50 heures en 2,4 GHz sont possibles avec un polling rate à 4 000 Hz et l’éclairage activé.

Autrement dit, le clavier s’adapte : il peut devenir une machine de guerre branchée pour les tournois. Alternativement, il peut être un compagnon endurant en mode Bluetooth lors d’un usage bureautique quotidien.

Une expérience pensée pour le jeu… et au-delà

Le MX 10.1 Wireless intègre évidemment les standards attendus d’un clavier gaming : N-Key rollover complet, anti-ghosting, rétroéclairage RGB personnalisable. Mais ce qui frappe, c’est la polyvalence de l’ensemble. Là où certains claviers se cantonnent à une cible de niche, Cherry assume une vision plus large : proposer un produit adapté aussi bien aux gamers hardcore qu’aux utilisateurs polyvalents.

On imagine aisément ce clavier dans trois contextes différents :

Un setup e-sportif , où sa vitesse extrême permet de gratter de précieux dixièmes de seconde.

, où sa vitesse extrême permet de gratter de précieux dixièmes de seconde. Un bureau professionnel , où son confort de frappe et son format full size facilitent la productivité.

, où son confort de frappe et son format full size facilitent la productivité. Un environnement hybride, où la triple connectivité devient un argument de poids pour jongler entre travail et divertissement.

Un prix haut de gamme mais justifié

Disponible à partir du 25 septembre 2025, le CHERRY XTRFY MX 10.1 Wireless est proposé au prix public conseillé de 199 €. Son tarif le positionne clairement dans le haut de gamme. Cependant, cela trouve sa légitimité dans la combinaison de design premium, de technologies avancées et d’une polyvalence rare.

Face à des concurrents comme Logitech (séries G915 et G915 TKL) ou Razer (DeathStalker V2 Pro), Cherry se démarque par une approche unique. Il propose un clavier qui ne choisit pas entre finesse, puissance et endurance, mais qui tente de réunir ces trois qualités.

Conclusion sur le clavier CHERRY XTRFY MX 10.1 Wireless : le futur des claviers low-profile ?

Avec le MX 10.1 Wireless, Cherry et XTRFY livrent une véritable démonstration de savoir-faire. Ce clavier incarne la rencontre entre ingénierie allemande et vision gaming scandinave, résultat de la fusion entre Cherry et Xtrfy en 2023.

Ses arguments sont solides :

Des switches low profile 2.0 rapides et endurants.

Une conception en aluminium robuste et élégante.

Une polyvalence de connectivité rare.

Une autonomie qui rassure.

Un duo molette + écran qui simplifie le quotidien.

Bien sûr, tout n’est pas parfait : son tarif élevé freinera certains. De plus, le poids légèrement supérieur à la moyenne pourrait réduire son attrait nomade. Mais pour ceux qui cherchent un clavier mécanique qui sait tout faire, le CHERRY XTRFY MX 10.1 Wireless s’impose comme un modèle de référence.