Test Cherry MX 8.3 TKL Wireless – L’élégance compacte au service de la performance

Cherry n’est plus à présenter. Synonyme de qualité et de fiabilité, la marque allemande a façonné l’histoire du clavier mécanique grâce à ses interrupteurs Cherry MX, devenus la norme dans le monde entier. Des millions de joueurs et de professionnels utilisent chaque jour des claviers équipés de ces switches, connus pour leur précision et leur durabilité. Aujourd’hui, Cherry ne se contente plus de fournir ses technologies aux autres fabricants : elle développe sa propre gamme de périphériques haut de gamme.

Le Cherry MX 8.3 TKL Wireless en est l’exemple parfait. Ce clavier mécanique, pensé pour une utilisation intensive, mise sur un format compact sans pavé numérique et sur une connectivité sans-fil de pointe. Le tout enveloppé dans un design élégant et robuste qui illustre bien l’ADN de Cherry. Nous l’avons testé en conditions réelles, aussi bien pour le jeu que pour la productivité, afin de voir s’il mérite sa place parmi les claviers premium du marché.

Unboxing du Cherry MX 8.3 TKL : Premium dès l’ouverture

Dès la boite, Cherry met en avant son positionnement haut de gamme. L’emballage est sobre, solide, et présente le produit avec un soin particulier. À l’intérieur, on retrouve :

Le clavier Cherry MX 8.3 TKL Wireless protégé par un étui de transport rigide.

Un câble USB-C tressé, de bonne longueur et de belle facture, pour la recharge et l’utilisation filaire.

Le dongle 2,4 GHz.

La documentation habituelle, claire et concise.

Dès la prise en main, le clavier impressionne par son châssis en aluminium. La sensation est celle d’un objet robuste, mais raffiné, pensé pour durer. Contrairement à certains modèles concurrents qui misent sur le plastique, ici la qualité perçue est immédiate.

Design : Sobriété et qualité

Le MX 8.3 TKL Wireless adopte un format Tenkeyless (TKL), c’est-à-dire qu’il supprime le pavé numérique pour gagner en compacité. Cela ne plaît pas à tout le monde, mais pour un usage orienté gaming, ce choix a du sens : la main droite dispose de plus d’espace pour la souris, et la posture générale est plus naturelle.

Visuellement, le clavier se distingue par des lignes épurées, un profil bas et élégant, et une grande sobriété. Le rétroéclairage RGB est bien sûr présent, avec une personnalisation complète touche par touche, mais toujours maitrisé. Ici, pas de surenchère lumineuse criarde : on est plus proche du subtil halo coloré que du festival de LED.

Installation et connectivité : Une polyvalence exemplaire

Côté installation, difficile de faire plus simple. Il suffit de brancher le dongle 2,4 GHz pour profiter immédiatement d’une connexion sans-fil ultra-réactive. Cherry a clairement travaillé sur la latence : dans nos tests, la différence avec le filaire est imperceptible, même dans des jeux rapides comme CS:GO ou Valorant.

Pour ceux qui jonglent entre plusieurs machines, le Bluetooth 5.2 est un atout précieux. Le clavier peut être appairé à différents appareils et basculer rapidement entre eux. Et bien sûr, la connexion filaire USB-C reste disponible, à la fois pour la recharge et pour ceux qui préfèrent une connexion traditionnelle.

L’autonomie annoncée varie selon l’usage du rétroéclairage, mais dans nos tests, le clavier a tenu près de 30 heures avec RGB activé et bien plus en désactivant les effets lumineux. C’est un score très correct pour un modèle sans-fil et la recharge via USB-C est rapide.

Switches : Le cœur de l’expérience Cherry

Un clavier Cherry, c’est avant tout une histoire de switches. Le MX 8.3 TKL Wireless est proposé avec plusieurs variantes d’interrupteurs Cherry MX, permettant à chacun de choisir en fonction de ses préférences.

Notre modèle de test était équipé de Cherry MX Red, des switches linéaires très prisés des joueurs. Leur course fluide, sans point de résistance tactile, les rend particulièrement adaptés aux FPS et aux titres compétitifs où la rapidité d’activation est cruciale. Le retour est net, précis, et le ressenti fidèle à la réputation de Cherry.

Pour ceux qui préfèrent un feedback tactile, les MX Brown offrent un compromis idéal entre jeu et frappe. Quant aux MX Blue, ils séduiront les amateurs de clics audibles, à condition d’accepter un bruit plus présent.

Quelle que soit la variante choisie, la durabilité est impressionnante : 100 millions d’activations par touche, un chiffre qui place Cherry au sommet en matière de fiabilité.

Expérience d’utilisation : Entre gaming et productivité

En jeu, le MX 8.3 TKL Wireless est un régal. Les touches répondent instantanément, la latence est inexistante en mode 2,4 GHz, et le format TKL laisse une liberté de mouvement très appréciable pour la souris. Dans les FPS comme Overwatch 2 ou Apex Legends, la précision est au rendez-vous, et la sensation mécanique apporte une satisfaction que les claviers membrane ou chiclet ne peuvent égaler.

Mais le clavier ne se limite pas au gaming. En bureautique et en écriture intensive, les switches Cherry MX Red se révèlent agréables, même si certains utilisateurs préféreront la légère résistance des Brown pour limiter les frappes involontaires. La frappe est régulière, confortable, et le bruit reste contenu pour un clavier mécanique, surtout comparé à d’autres modèles plus bruyants.

Le format TKL peut être un frein pour les utilisateurs qui travaillent beaucoup avec Excel ou qui ont besoin du pavé numérique au quotidien. Mais pour la majorité des utilisateurs, l’équilibre entre compacité et confort est convaincant.

Logiciel et personnalisation

Le Cherry Utility Software accompagne le clavier et permet de gérer plusieurs aspects :

Personnalisation complète du rétroéclairage RGB avec différents effets.

Programmation de macros pour les jeux ou la productivité.

Création de profils multiples, sauvegardables directement dans la mémoire interne du clavier.

Le logiciel n’est pas le plus moderne du marché : son interface est un peu austère et moins intuitive que celle de certains concurrents comme Razer Synapse ou Logitech G Hub. Néanmoins, il reste fiable, ne plante pas et va à l’essentiel.

Conclusion sur le Cherry MX 8.3 TKL : Un clavier qui coche (presque) toutes les cases

Le Cherry MX 8.3 TKL Wireless est un clavier qui illustre parfaitement le savoir-faire de la marque allemande. Il combine design premium, polyvalence de connexion, switches mécaniques éprouvés et une qualité de fabrication difficile à prendre en défaut.

C’est un clavier pensé autant pour les joueurs compétitifs que pour les professionnels exigeants. Son prix le place dans le haut du panier, mais il se justifie par des prestations solides et une durabilité qui en fait un investissement sur le long terme.

On pourra lui reprocher l’absence de repose-poignets fourni, ainsi qu’un logiciel qui aurait mérité plus de modernité. Mais pour le reste, c’est une réussite presque totale.

Produit disponible sur CHERRY XTRFY MX 8.3 TKL Wireless, Clavier de Jeu Mécanique sans Pavé Numérique, Disposition Française (AZERTY), Switches MX2A Red Hot Swappable, Starfall Grey

Voir l'offre 299,00 €