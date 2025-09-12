iPhone 17 : Apple mise sur la puissance, la photo et l’intelligence embarquée

Apple a dévoilé l’iPhone 17 lors de sa keynote de septembre 2025, avec des améliorations qui vont bien au-delà du design. Ce nouveau modèle combine une caméra frontale innovante, une puce ultra performante et un écran plus lumineux, le tout dans un format pensé pour durer. Avec ses finitions élégantes, ses capacités de stockage doublées et son autonomie renforcée, l’iPhone 17 se positionne comme un modèle polyvalent, adapté aux usages créatifs, professionnels et personnels. Apple y intègre aussi sa nouvelle puce A19, conçue pour faire tourner des modèles d’intelligence artificielle directement sur l’appareil. Ce smartphone devient ainsi un véritable outil de production mobile, tout en restant simple à prendre en main.

Une caméra frontale « Center Stage » et un système photo 48 MP

L’iPhone 17 introduit une caméra avant « Center Stage » dotée d’un capteur carré inédit de 18 mégapixels. Ce capteur permet de suivre les mouvements du visage pendant les appels vidéo, tout en offrant une meilleure résolution pour les selfies. Grâce à l’intelligence artificielle, le champ de vision s’adapte automatiquement pour inclure tous les visages dans le cadre. Et ce, sans avoir à tourner le téléphone.

À l’arrière, Apple propose un double système photo Fusion 48 MP, avec un téléobjectif optique 2x et une caméra ultra grand-angle. Ces deux capteurs permettent de capturer des scènes larges ou des détails en mode macro, avec une qualité d’image impressionnante. Les vidéos sont enregistrées en 4K HDR avec stabilisation avancée. Il y a aussi une nouvelle fonction « Double capture » qui permet d’utiliser simultanément les caméras avant et arrière.

L’iPhone 17 dispose d’un écran plus lumineux et une puce A19 dopée à l’IA

L’écran Super Retina XDR de 6,3 pouces bénéficie de la technologie ProMotion. Et ce, avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. Il offre une luminosité maximale de 3000 nits, idéale pour une utilisation en extérieur. Par ailleurs, le Ceramic Shield 2 améliore la résistance aux rayures. Il réduit également les reflets, tout en conservant une finesse de design remarquable.

Sous le capot, la puce A19 gravée en 3 nm propulse les performances à un niveau supérieur. Elle intègre des accélérateurs neuronaux dans chaque cœur GPU, permettant de faire tourner des modèles d’intelligence artificielle sans connexion internet. L’iPhone 17 gagne aussi en autonomie, avec jusqu’à 30 heures de lecture vidéo, et une recharge rapide à 50 % en 20 minutes grâce à un adaptateur USB-C haute puissance.