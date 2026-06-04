TwitchCon Europe 2026 : Twitch annonce le streaming vertical, la 2K et de nouveaux outils pour les créateurs

Twitch a profité de la TwitchCon Europe 2026, organisée à Rotterdam, pour présenter plusieurs nouveautés autour de sa plateforme. Les annonces concernent autant la qualité de diffusion que la découverte des contenus, la monétisation et l’engagement des communautés.

Twitch améliore le direct sur mobile et en haute qualité

Twitch va lancer le mois prochain le streaming en double format. Les créateurs pourront diffuser en même temps en horizontal et en vertical. Sur ordinateur, les spectateurs garderont donc le format classique, tandis que les utilisateurs mobiles auront une expérience mieux adaptée à l’écran vertical.

La plateforme va aussi étendre le streaming en 2K, soit en 1440p, à tous les partenaires et affiliés dès juin. Cette évolution s’inscrit dans Enhanced Broadcasting, avec une meilleure prise en charge des débits binaires. Twitch veut ainsi proposer une meilleure qualité d’image, sans changer les usages habituels des créateurs.

Clips, revenus et communauté au centre des annonces

Twitch annonce aussi les Stream Summaries, une fonction qui résume un direct déjà en cours pour aider les spectateurs arrivés en retard. La plateforme mise également sur les Auto Clips, capables de générer automatiquement des clips sous-titrés à partir des moments importants d’un stream. Les Stories et les notifications auront aussi droit à des mises à jour.

La monétisation évolue également avec les Creator Badge Drops, les Mythic Trains, les Creator Sponsorships et l’ouverture des campagnes Bounty Board aux affiliés. Twitch ajoute aussi les GIF dans le chat pour les abonnés de niveau 2 et 3, poursuit le déploiement de Gift Em All et améliore les paiements SEPA pour les créateurs de la zone euro.

En résumé

Avec ces annonces, Twitch cherche à moderniser son service sans changer son cœur : le direct et les communautés. La plateforme veut mieux s’adapter au mobile, améliorer la qualité vidéo, pousser davantage les clips et renforcer les revenus des créateurs. Twitch a aussi confirmé que la TwitchCon Europe 2027 se tiendra à Berlin, les 22 et 23 mai.