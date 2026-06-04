Économies exceptionnelles : profitez des promos Motorola et boostez votre été !

Motorola lance une pluie de promotions pour fêter l’arrivée de l’été ! La marque emblématique de la téléphonie mobile s’adresse aux amateurs de high-tech et aux passionnés de gadgets connectés, juste à temps pour accompagner toutes vos aventures estivales. Des smartphones haut de gamme aux écouteurs sans fil, en passant par les montres et enceintes connectées, Motorola a pensé à tous ceux qui veulent profiter pleinement des beaux jours… sans se ruiner.

Des packs exclusifs pour tous les styles d’été

Jusqu’au 23 juin, Motorola propose des offres inédites chez ses partenaires comme Fnac, Boulanger, Darty, Auchan, Carrefour ou encore Leclerc. Des smartphones et accessoires dernière génération bénéficient de réductions allant jusqu’à -38%. L’objectif ? Faciliter vos escapades spontanées, vos soirées entre amis ou encore vos départs en vacances avec des technologies simples, robustes et abordables.

Le clou du spectacle : le Smartphone Signature. Ce modèle, lancé en début d’année, combine un design premium et un appareil photo reconnu par DXOMARK comme étant le meilleur de sa catégorie. Il se retrouve en pack avec l’enceinte moto sound flow et la moto watch, le tout chez Fnac et Boulanger pour 999€. Une occasion rêvée d’immortaliser chaque instant, partout, sans souci.

La gamme motorola edge vise quant à elle ceux qui en veulent toujours plus. Avec leur look épuré, leur prise en main agréable et leurs performances photo, les smartphones edge s’invitent du petit matin à la dernière playlist de la soirée. De quoi allier style, efficacité et fun en un seul appareil.

Les bons plans à surveiller pour les vacances

Pour les budgets plus serrés, Motorola propose la gamme moto g, adaptée aux baroudeurs comme aux familles. Ces modèles embarquent des batteries longue durée et une belle robustesse, idéales pour prendre la route l’esprit tranquille. On retrouve notamment :

Le Pack motorola g06 (4GB RAM, 64GB) avec moto buds 2 à 149€ chez Darty, Carrefour ou Leclerc.

(4GB RAM, 64GB) avec à 149€ chez Darty, Carrefour ou Leclerc. Le Pack moto g06 Power (4GB RAM, 256GB) avec moto buds bass ou moto buds 2 à 189€.

(4GB RAM, 256GB) avec ou à 189€. Le moto g67 associé à des moto buds 2 ou une moto watch à 279€.

associé à des ou une à 279€. Le moto g77 avec moto buds 2 plus ou Moto watch à 349€.

Enfin, pour ceux qui cherchent le haut du panier, le pack edge 70 accompagné de l’enceinte moto sound flow est à 699,99€, un combo parfait pour les mélomanes.

L’été s’annonce donc riche en bons plans pour les fans de tech ! N’hésitez pas à partager vos coups de cœur et vos envies dans les commentaires. Quel pack attisez-vous le plus ? Faites-nous part de vos attentes, et partagez l’article autour de vous pour en faire profiter vos proches !