Bong Joon-ho veut réaliser une comédie musicale

Bong Joon-ho et son film Parasite ont marqué l’histoire des Oscars. Pour rappel, Parasite a remporté quatre statuettes dorées : celles du meilleur film étranger, du meilleur scénario original, de la meilleure réalisation et surtout du meilleur film. Ce film fut un tel succès et un tel phénomène que la chaîne de télévision américaine HBO a annoncé une adaptation du film en mini-série. Cette adaptation sera co-écrite par Bong Joon-ho et Adam McKay (réalisateur de The Big Short et de Vice) et l’acteur Mark Ruffalo devrait y tenir un rôle principal.

Bong Joon-ho pour Vanity Fair

Néanmoins, c’est un homme fatigué qui rentre des Oscars. En effet, dans une interview accordée par la réalisatrice Kelly Reichardt (Wendy et Lucy, Night Moves, First Cow) pour le magazine The Atlantic, il a affirmé qu’il était « une épave« . En effet, s’il dit avoir maintenant le temps pour travailler et qu’il essaie de s’y remettre, il dit aussi se sentir « épuisé, physiquement et mentalement« .

Une comédie musicale « différente »

S’il n’est donc plus d’humeur à travailler sur ses projets, cela ne l’empêche pas d’en avoir en tête.

Nous vous avions déjà parlé dans un précédent article de deux autres projets, coréen et anglophone. Mais récemment, le réalisateur sud-coréen a annoncé au magazine Empire qu’il est intéressé de faire une comédie musicale… en proposant quelque chose de « différent« , néanmoins. En effet, Bong Joon-ho a fait part de sa vision d’une comédie musicale où « les personnages se mettraient à chanter… puis penseraient, « Mais qu’est-ce que je fais ? C’est trop niais ! » et s’arrêteraient« . S’il reconnaît la qualité de certaines comédies musicales tels que Chantons sous la pluie, Bong Joon-ho affirme être toujours embarrassé quand il les regarde. Et c’est justement en cela qu’il souhaite proposer quelque chose de différent.

Un projet bien surprenant de la part du réalisateur sud-coréen, mais terriblement intéressant…