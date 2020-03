La firme américaine fondée en 1994 commercialise un nouveau fauteuil gamer, le CORSAIR T2 ROAD WARRIOR aux allures de colosse affiche un prix raisonnable et des caractéristiques intéressantes, voyons cela ensemble !

Présentation

Résistant, confortable, et surtout grand, voici les mots clés du fauteuil gaming T2 ROAD WARRIOR.

Corsair T2 – Vue d’ensemble

Le montage du fauteuil est simple et la marque a laissé des indicateurs sur certaines pièces afin de ne pas se tromper ainsi le montage peut s’effectuer seul et prend 10-15min.

Design

Le design est propre et dans un style plutôt sobre. Une fois dedans, le corps épouse le siège parfaitement. Le simili cuir micro perforé arbore la majorité du fauteuil Corsair T2.

Corsair T2 – Assise

L’assise du fauteuil possède des accoudoirs larges et rigides qui sont fixés directement dessus.

Corsair T2 – Accoudoirs

Caractéristiques

Ce fauteuil est très bien pour des personnes de grande taille (1,70 minimum), aussi le Corsair T1 est plus adapté aux personnes de plus petite taille.

Les roues sont de style roller permettent un déplacement fluide sur tout type de sol dans le plus grand des silence (Les roulements sont peut être même trop bien!). Pour les fixer il suffit de les clipser dans les trous présent sous la base.

Corsair T2 – Roue style roller

Le fauteuil possède un vérin pneumatique de classe 4 avec une amplitude de 85mm pour régler l’assise.

Corsair T2 – Vérin

Les accoudoirs sont larges et robustes. Le gros plus est qu’ils sont 4D! C’est à dire qu’ils peuvent être aussi bien réglables de haut en bas, de droite à gauche, d’avant en arrière et de rotations de gauche à droite. Il est donc aisé après cela de trouver la bonne position.

Corsair T2 – Accoudoir

Le revêtement est résistant est n’est pas tâchant. Le dossier est composé de cuir de polyuréthane perforé améliorant la respirabilité et le confort. En effet surtout au cours de longues sessions de jeux, les jambes ne restent pas collées au siège en se levant !

Corsair T2 – Revêtement dossier

Il est possible de s’allonger avec le fauteuil. Ce qui est impressionnant est qu’il ne bascule pas en arrière même avec l’inclinaison de 170° ! Le fauteuil reste donc stable et confortable grâce aux 5 roues et l’armature très solide.

Corsair T2 – Position allongée

Pour basculer le dossier en arrière il n’y a rien de plus simple. Il suffit d’utiliser la manette présente sur le côté du fauteuil, il suffit de la tirer vers soit et par conséquent débloquer le dossier.

Corsair T2 – Manette

Des coussins pour la nuque et le bas du dos sont ajustables. Le tissu en micro fibres qui les composent les rends doux au toucher.

Corsair T2 – Coussin nuque

Corsair T2 – Coussin dos

Petit bonus, ce fauteuil est également muni d’un mode rocking chair et permet de se balancer d’avant en arrière. Pour activer ce mode il suffit d’utiliser une autre manette située sous l’assise sur la gauche.

Conclusion

Le Corsair T2 Road Warrior est un excellent fauteuil gaming ainsi que très robuste avec son armature en acier. Le revêtement en cuir polyuréthane perforé laisse réellement ce siège respirer et permet une meilleure expérience sur de longues sessions de jeux. Les accoudoirs peuvent s’orienter dans n’importe quelles directions ce qui confère un grand avantage!

Le Corsair T2 ROAD WARRIOR est disponible sur Amazon !