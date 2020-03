Nintendo Direct Mini 26/03: Animal Crossing, Bioshock, Borderlands…

Venu de nulle part, Nintendo a publié la vidéo d’un Nintendo Direct Mini surprise en ce 26 mars. Grâce à celui-ci, on apprend l’arrivée de plusieurs jeux 2K tel que Bioshock ou Borderlands mais aussi Burnout Paradise, Bravely Default 2, quelques annonces autour d’Animal Crossing New Horizons… etc.

Nintendo Direct Mini du 26 mars

Xenoblade Chronicles Definitive Edition

Le Nintendo Direct Mini a commencé avec l’annonce de Xenoblade Chronicles Definitive Edition le 29 mai. Cette nouvelle version du jeu apporte des graphismes améliorés, une interface simplifiée, des musiques réarrangées. On y découvre aussi la présence d’un épilogue du nom de Un avenir commun.

2K Games lance Bioshock, Borderlands et XCOM sur Nintendo Switch

Pour les fans des jeux Made in 2K Games, les joueurs vont être comblés. En effet, la Switch accueillera Bioshock: The Collection, Borderlands Legendary Collection et XCOM 2 Collection le 29 mai.

Animal Crossing New Horizons dévoile son évènement de Pâques

La célèbre franchise Animal Crossing a brillé encore un peu durant le Nintendo Direct Mini. Tout d’abord, on y a apprit quelques informations sur l’évènement de Pâques se déroulant du 1er au 12 avril. De plus, la firme nippone a annoncé que d’autres mises à jour arriveraient rapidement.

Good Job ! – Disponible maintenant

Ring Fit Adventure va vous faire danser – Disponible maintenant

Le jeu de sport de Nintendo lance son propre Guitar Hero avec son Ring Con. On pourra y jouer 17 titres issus de Mario , Splatoon, Zelda et même Wii Sport.

Nouveau combattant Arms pour Super Smash Bros. Ultimate

Bravely Default II – 2020

Dites bonjour au nouveau JRPG de Square Enix, Bravely Default II. Un jeu prometteur avec une mise à jour d’ores et déjà disponible pour les plus curieux.

Pokémon Épée et Bouclier à l’honneur

Pour conclure, Nintendo à annoncer quelques détails sur le DLC à venir pour Pokémon Epee & Bouclier, tel que les tours des deux poings qui une fois battus permettront de faire évoluer Wushours en Shifours.

Les autres jeux annoncés

King’s Bounty II – 2020

51 Worlwide Games – 5 juin

Ninjala – 27 mai

Catherine: Full Body – 7 juillet

Shinsekai: Into the Depths – Disponible maintenant

DLC Marvel Ultimate Alliance 3 avec l’arrivée des 4 fantastiques – Disponible maintenant

Pour voir le Nintendo Direct Mini de ce jeudi 26 mars, ça se passe juste ICI.