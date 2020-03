Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de Instagram, iOS, Decathlon et COVID-19. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Huawei, Nintendo Direct Mini, Orange et géolocalisation. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

L’Europe obtient vos données de géolocalisation Orange pour mieux vous cerner lors du confinement

Nous l’avons tous remarqué, de nombreuses personnes ne prennent pas le confinement au sérieux en France, environ un tiers des Français. Pour mieux étudier ce comportement et la diffusion du virus, l’Europe a rassemblé les principaux opérateurs mobiles européens. L’objectif ? Obtenir les données de localisation des abonnés afin de savoir si oui ou non, ils respectent le confinement. Déjà mis en place dans la province la plus touchée d’Italie, ce système permettrait de faire le lien entre les déplacements humains et la propagation du virus. Des données importantes pour les chercheurs, qui pourront faire le rapprochement. En France, c’est Orange qui a été convié à intégrer le programme.

Un Nintendo Direct Mini surprise qui fait plaisir

Coutumier du fait, Nintendo à l’habitude de communiquer directement avec les utilisateurs de ses services via les fameux Nintendo Direct. Hier, le constructeur nippon en a profité pour annoncer une pelletée de nouveaux sans autres annonces majeurs. Tout d’abord, les fans de Xenoblade Chronicle seront ravis d’apprendre qu’un remake est à venir pour la Nintendo Switch. Le 29 mai sera aussi l’occasion de redécouvrir Bioshock, Xcom, mais aussi Borderlands sur Switch. Bravely Default 2 se voit lui aussi annoncer pour courant 2020. Reprenant le même style graphique que l’opus précédent, une démo est déjà disponible sur l’eShop. Quant au célébrissime Animal Crossing new Horizons, la mise à jour de pâques arrive très prochainement. Super Smash Bros Ultimate n’est pas en reste avec l’apparition d’un Arms dans le second Figthers Pass. Plus de détails sur les autres annonces se trouvent dans notre article Nintendo Direct Mini 26/03: Animal Crossing, Bioshock, Borderlands…

Huawei dévoile sa gamme de Huawei P40

Malgré son bannissement aux États-Unis, Huawei poursuit son activité à travers le monde et notamment en Europe. Aujourd’hui, le 26 mars à 14H, Huawei a tenu une conférence où elle a présenté ses nouveaux Huawei P40, P40 Pro et P40 Pro+. Sur le papier, ces trois smartphones ont tous une connectivité 5G, d’un processeur maison Kirin 990 octa-cœur cadencé 2.86GHz, un capteur photo de 50Mp ainsi qu’à du Bluetooth 5.1.

Les seules différences entre ces modèles sont au niveau de la taille d’écran, de la technologie d’écran , des différents capteurs photo, de la taille des batteries et enfin de la vitesse de la recharge rapide qui peut aller jusqu’à 40W (même en sans-fil !) sur le modèle le plus onéreux. Ces trois smartphones seront disponibles dès le 7 avril à partir de 799 euros pour le P40, 999 euros pour le P40 Pro et 1399 euros pour le P40 Pro+ (disponible en juin). Pour plus de détails, rendez-vous dans notre article dédié Huawei P40, Pro et Pro+, un design et un appareil photo réussis !

On espère que les actualités du jour autour d’Orange, géolocalisation, Nintendo Direct Mini et Huawei P40 vous ont plu. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !