Apple dévoile son événement iPhone 16 du 9 septembre : « It’s Glowtime »

Apple a enfin levé le voile sur son événement très attendu pour l’iPhone 16, prévu le 9 septembre. Avec le slogan accrocheur « It’s Glowtime », cette annonce a déjà mis en ébullition les fans de la marque. L’événement se déroulera à 10 h 00 PT (13 h 00 ET) à Apple Park, avec une partie en personne pour les journalistes et une diffusion en direct pour tout le monde.

Les détails de l’événement d’Apple

Le rendez-vous est fixé au lundi 9 septembre à 10 h du matin, heure du Pacifique. Voici à quelle heure vous pourrez suivre les événements dans les principaux fuseaux horaires :

Heure du Pacifique (HP) : 10 h

Heure de l’Est (HE) : 13 h

Heure du Centre (CT) : 12 h (midi)

Heure des Rocheuses (MT) : 11 h

Heure d’été britannique (BST) : 18 h

Heure d’Europe centrale (CET) : 19 h

Heure standard de l’Inde (IST) : 22 h 30

Heure normale de Chine (CST) : 1 h (le lendemain)

Heure normale du Japon (JST) : 2 h (le lendemain)

Heure normale de l’Est de l’Australie (AEST) : 3 h (le lendemain)

Heure normale de la Nouvelle-Zélande (NZST) : 5 h (le lendemain)

L’événement promet de combiner une expérience en personne pour les médias et une expérience virtuelle pour tous les autres. Les invités auront la chance de découvrir le tout nouvel iPhone 16 et l’Apple Watch Series 10. Comme l’indique Apple Newsroom, « l’événement sera diffusé en direct sur le site web d’Apple, l’application TV sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV, ainsi que sur la chaîne YouTube officielle d’Apple ».

À quoi s’attendre ?

Les grandes vedettes de l’événement seront l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Pro. Pour l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus, attendez-vous à des améliorations significatives, dont une puce A18 avec 8 Go pour une intelligence artificielle plus avancée, un nouveau bouton d’action, et un bouton de capture pour contrôler l’appareil photo. Les nouvelles couleurs incluront le bleu, le vert, le rose, le blanc et le noir. La bosse de la caméra sera plus petite et alignée verticalement, permettant un enregistrement vidéo spatial amélioré.

L’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max offriront encore plus d’innovations, avec une puce A18 Pro et des écrans plus grands : 6,3 pouces pour l’iPhone 16 Pro et 6,9 pouces pour le Pro Max. Les nouvelles couleurs seront le Titane noir, Titane naturel, Titane blanc et Titane bronze, et l’iPhone 16 Pro disposera d’une caméra 5x.

Attendez-vous également à des annonces concernant l’Apple Watch Series 10, qui pourrait se décliner en tailles de 45 mm et 49 mm, avec un boîtier plus fin, des performances améliorées et des capteurs de santé innovants. L’Apple Watch Ultra 3 pourrait également faire son apparition avec des performances optimisées. De plus, Apple présentera les dates de lancement de ses nouvelles mises à jour logicielles : iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18, watchOS 11, visionOS 2 et macOS Sequoia.

Le 9 septembre s’annonce comme une date clé pour les passionnés de technologie. Avec des révélations excitantes à la clé, cet événement promet de faire parler de lui. Êtes-vous impatient de découvrir les nouveautés de l’iPhone 16 ou de voir les dernières innovations pour l’Apple Watch ?