Android – la révolution : L’extraordinaire avancée de l’IA pour une nouvelle ère d’applications

Nous vivons dans une ère où l’intelligence artificielle (IA) ouvre des portes à des expériences qui semblaient impossibles jusqu’à récemment. Ainsi, Google puise dans cette puissance de l’IA pour redéfinir Android. Lors de Google I/O cette année, Google a présenté plusieurs nouveaux outils pour favoriser la création d’une nouvelle génération d’applications sur Android. Pour mieux comprendre ces nouveautés en vedette, faisons une plongée profonde.

Exploiter l’intelligence artificielle pour powériser la prochaine génération d’applis

Gemini in Android Studio, anciennement Studio Bot, est un compagnon de codage pour le développement Android, maintenant disponible dans plus de 200 pays. Ils prévoient de nouvelles fonctionnalités, notamment des suggestions de code. Pour en savoir plus sur les mises à jour, consultez le blog de développement Android.

En utilisant le modèle Gemini Nano, Android propose des solutions pour construire des applications d’IA génératives. Par exemple, des entreprises telles que Patreon, Grammarly et Adobe sont actuellement en phase de test. En particulier, Adobe utilise Gemini Nano pour améliorer l’expérience utilisateur de son Acrobat AI Assistant.

Des applications excellentes et polyvalentes

Google propose diverses options pour la conception d’applications qui s’adaptent à toutes les formes de téléphones, tablettes et plus encore. Par ailleurs, Jetpack Glance 1.1 est maintenant disponible en version candidate et permet de créer des widgets de haute qualité. Pour en savoir plus, consultez le blog de développement Android.

Composer pour tous les dispositifs

Jetpack Compose facilitera et accélérera la création d’applications sur différents types de dispositifs. En outre, Compose pour TV est maintenant en version bêta avec une gamme de composants dédiés spécifiquement aux applications TV. Pour en savoir plus, consultez le blog de développement Android.

Créer pour la maison

Google Home a été repensé en tant que plateforme pour permettre à tous les développeurs de créer de nouvelles expériences pour la maison. Pour en savoir plus, consultez le blog des développeurs Google.

En somme, que ce soit pour améliorer la productivité des développeurs ou pour offrir une nouvelle génération d’applications optimisées par l’IA, Google s’efforce continuellement d’innover. Restez à l’affut de l’évolution de cette technologie passionnante et partagez vos idées avec nous.