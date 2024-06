Elon Musk abandonne son procès contre OpenAI

Elon Musk, co-fondateur d’OpenAI, a abandonné son procès contre OpenAI pour rupture de contrat. Pour rappel, il a accusé en février la société d’abandonner sa mission de création d’une technologie d’IA au profit de l’humanité. Comme l’affaire a été rejetée, Musk a décidé de retirer sa plainte un jour avant que le tribunal s’entretienne avec OpenAI. Mais cette décision de retirer la poursuite cache de nombreux revers.

Ce que l’on sait du litige opposant Elon Musk à OpenAI

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est important de revenir dans le contexte. Musk et d’autres membres fondateurs d’OpenAI se seraient engagés à faire de la société une organisation à but non lucratif et à garder la technologie open source. Cependant, selon Musk, cet accord a été violé. Ainsi, il exige qu’OpenAI rende publiques la technologie et les recherches rattachées aux grands modèles de langage (LLM).

Du côté d’OpenAI, l’entreprise a nié les affirmations de Musk. Elle affirme que le milliardaire voulait surtout fusionner la société avec Tesla et en avoir le contrôle absolu. Rappelons que l’année dernière, Musk a fondé sa propre société d’IA : xAI.

C’est un jour avant l’audience lors delaquelle le juge aurait examiné la demande d’OpenAI de rejeter l’affaire qu’Elon Musk a décidé de retirer sa plainte. Musk a ensuite interdit le jour d’après les appareils Apple qui intègrent la technologie d’OpenAI dans ses entreprises.

Des affirmations qui ne tiennent pas la route

Selon Nolay Patel de The Verge, le cas de Musk présente beaucoup d’incohérences. Il n’y aurait jamais eu de contrat conclu entre les fondateurs. Pourtant, Elon Musk faisait référence à un « accord fondateur ». Aucun document ne faisait d’ailleurs mention de cet accord.

Par ailleurs, CNBC a rapporté la semaine dernière qu’Elon Musk avait détourné des milliers de puces d’IA Nvidia H100 destinées à Tesla. Les puces coûteuses étaient censées alimenter son système d’IA et l’argent, qui s’élevait à 6 milliards de dollars, provenait d’investisseurs.