Elon Musk : xAI ouvrira son chatbot Grok cette semaine

Elon Musk a récemment déclaré via son réseau social X que sa start-up xAI mettra son chatbot Grok en libre accès à compter de cette semaine. Pour rappel, l’assistant IA était jusqu’à présent disponible pour les abonnés Premium+ sur X. Elon Musk n’a cependant pas donné plus de détails sur les motifs de sa décision.

Quel pourrait être l’objectif d’Elon Musk ?

Pour information, ce n’est pas la première fois qu’il ouvre l’accès au savoir-faire de l’une de ses entreprises. Il y a dix ans, Tesla a mis ses brevets en open-source et, aujourd’hui, la plupart des grands constructeurs automobiles ont adopté son connecteur de recharge pour véhicule électrique. De même, son réseau social X a également publié le code qui alimente le flux algorithmique « Pour vous » en 2023.

Selon le Wall Street Journal, en ouvrant le chatbot Grok, Elon Musk espère peut-être que les développeurs et les chercheurs tiers s’y pencheront. De ce fait, le modèle d’IA pourrait être adopté par plus de monde. Ainsi, la communauté des développeurs pourrait également fournir des avis pouvant servir à améliorer Grok.

Le torchon brûle entre Musk et OpenAI

Par ailleurs, Elon Musk avait intenté une action en justice en début mars contre le créateur de ChatGPT, qu’il a cofondé. Selon lui, le créateur de ChatGPT a priorisé les profits aux dépens de la mission initiale de l’entreprise, qui est à but non lucratif. Dans sa plainte, Elon Musk décrit OpenAI comme une « filiale de facto à source fermée » de Microsoft. Ce dernier a investi 13 milliards de dollars dans OpenAI et y détient une participation de 49%.

De son côté, OpenAI a critiqué Elon Musk en affirmant que le milliardaire avait l’intention de fusionner l’entreprise avec Tesla et d’en devenir le PDG, rapporte Engadget.