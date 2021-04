Among Us : après la nouvelle carte, les développeurs prévoient de nouveaux graphismes

Among Us, c’est un party-game spatial jouable jusqu’à 10 joueurs, grand phénomène de 2020 et qui connaît un succès fou. Pour conserver la hype autour de lui, il s’apprête à faire peau neuve.

Among Us : nouvelle mise à jour avec une nouvelle carte

Le studio InnerSloth a présenté pour la première fois Among Us en 2018, mais ce n’est qu’en 2020 que le jeu connaît un véritable succès. En novembre 2020, Among Us a connu un pic à 500 millions de joueurs, une hausse de popularité si impressionnante qu’InnerSloth a même choisi d’annuler une suite prévue pour se concentrer sur la version originale.

Mi-mars, les fans du jeu ont pu profiter de l’arrivée d’une nouvelle map et une multitude d’autres nouveautés sur le jeu. Aujourd’hui, “Airship” est bien disponible au téléchargement, dans le cadre de la plus importante mise à jour jamais déployée pour Among Us. Le passage d’une salle à l’autre est aussi simplifiée avec la présence d’échelles et de plateformes. De nouvelles tâches sont également disponibles.

Le trailer de la nouvelle map

Il est à noter que sur cette nouvelle carte, l’alarme de sabotage est légèrement différente et pourrait vous perturber lors de vos premières parties. De plus, vous allez pouvoir désormais choisir la pièce où vous allez réapparaître après un meeting d’urgence.

InnerSloth se projette sur le futur du jeu

Avec la mise à jour apportant une nouvelle map, Innersloth a également mentionné des nouveautés qui pourraient bientôt voir le jour sur Among Us, dont de nouveaux graphismes. L’artiste derrière le design du jeu, Marcus B, aurait vraisemblablement « modernisé le style artistique du jeu avec des lignes plus épurées et un processus d’animation plus fluide ». Innersloth n’a pas précisé quand les joueurs pourront profiter de ces nouveaux designs, mais a révélé qu’une feuille de route officielle serait dévoilée dans peu de temps. Le studio promet des mises à jour plus fréquentes et transparentes pour l’avenir.

Ensuite, le studio travaille également à la création de lobbies d’une capacité maximum de 15 personnes. Comme on dit, plus il y a de fous, plus on rit. C’est dans cet esprit qu’Innersloth veut continuer de développer Among Us. En effet, la nouvelle map d’une taille gigantesque se prêterait bien à une partie de 15 joueurs en simultané. Enfin, InnerSloth annonce également l’arrivée des équipiers en peluche disponibles en 12 coloris différents sur leur shop.

Si vous ne connaissez toujours pas Among Us, c’est une des références des jeux mobiles, où il est disponible gratuitement. Sinon, il est aussi téléchargeable sur PC pour 3,19 euros et sur Nintendo Switch pour 3,43 euros.