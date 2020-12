Steam vous fait découvrir les meilleures ventes de jeux vidéo de 2020

Publicité

Pour ne pas changer ses habitudes, Steam vient de dévoiler sur son site internet un classement des meilleures ventes de jeux vidéo de l’année 2020. L’occasion pour les utilisateurs du célèbre launcher de découvrir ou redécouvrir les licences qui ont marqué les joueurs en cette année exceptionnelle.

Le meilleur du jeu vidéo en 2020 selon Steam

Afin de présenter le meilleur de 2020, Steam a déployé une page web divisée en plusieurs parties et classant les jeux vidéos en fonction du chiffre d’affaires brut réalisé. Une façon intéressante de promouvoir différents jeux en fonction des préférences des joueurs, mais aussi d’afficher les prix promotionnels des différentes licences, notamment grâce aux soldes d’hiver de la plateforme.

Les meilleures ventes : les 100 jeux de l’année

La première section prend l’univers du jeu vidéo dans son ensemble. Divisé en quatre sous-sections allant de Platine à Bronze, vous pourrez visualiser rapidement les jeux phares de 2020. En haut du classement Steam, on retrouve ainsi Counter Strike Global Offenssive, GTA V, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption II, Raimbox Six Siege, Dota 2, Destiny 2, PUBG, Monster Hunter World, Doom Eternal ainsi que les très célèbres Fall Guys et Amazon Us.

Pour découvrir la suite de la liste, rendez-vous à cette adresse.

Les meilleures nouveautés Steam de l’année 2020

En se basant encore une fois sur le chiffre d’affaires brut, Steam annonce les meilleures nouveautés de l’année de façon globale, puis pour chaque mois. Les cinq grands vainqueurs de cette année 2020 sont Grounded, Crusader Kings III, Borderlands 3, Half-Life Alyx et The Outer World.

Les jeux vidéo les plus populaires

Pour ce classement, Steam a choisi de séparer les jeux en plusieurs catégories en fonction du nombre de joueurs en simultané. Avec plus de 200 000 personnes en jeu simultanément, on retrouve en haut de liste : Dota 2, CS:GO, Mount & Blade Bannerlord, PUBG, Among Us, Life is Strange 2, Terraria, Cyberpunk 2077, GTA V, Monster Hunter World et Destiny 2.

Les promus de l’accès anticipé Steam en 2020

Tout au long de l’année, plusieurs jeux sont proposés en accès anticipé sur Steam. Voici une sélection des licences ayant eu le plus de succès en 2020.

Deep Rock : un FPS en co-op où vous devez faire survivre des nains miniers de l’espace ;

DJMAX RESPECT V : un nouveau jeu de rythme endiablé de la franchise DJ Max ;

Squad : un jeu de tir tactique multijoueurs ;

Hades : le roguelike de l’année dans l’univers des dieux grecs ;

Noita, Torchlight III…

La VR et les jeux avec contrôleur à l’honneur

Pour finir, Steam propose deux sections : une dévoilant les meilleurs jeux disponibles en VR et une seconde les licences pouvant être jouées avec une manette. N’hésitez donc pas à fouiller la page citée plus haut afin d’avoir l’ensemble des licences promues.

Concernant la réalité virtuelle, sachez que nous avons fait récemment une sélection des meilleurs jeux VR pour Oculus Quest. Ceux-ci sont d’ailleurs aussi accessibles via Steam.