Passer un bon réveillon tout en jouant à un jeu vidéo ? Et oui il est tout à fait possible de vraiment s’amuser entre potes ou en famille, lors de ces réveillons un peu particuliers avec le contexte sanitaire. Pour cela, plusieurs jeux permettent de s’éclater en multijoueurs, soit en local soit en ligne. Découvrons cette sélection !

Fall Guys ultimate knockout

Sorti en août 2020, le jeu vidéo battle royale de Mediatonic revient pour une saison 3 sur le thème de Noël. Toujours aussi déjanté, le but est de terminer premier de courses qui s’inspirent de shows connus du style total whipeout. 4 styles d’épreuves (run, logique, survie, équipe) composent les parties découpées en 5 manches. Chaque partie dure entre 10 et 15 minutes. Le gameplay est réduit au plus simple car le joueur dispose de trois touches. Une pour sauter, une pour plonger en avant et une pour agripper un rebord ou la hanche de votre voisin. C’est un jeu amusant, mais qui peut vite devenir enrageant !

Disponible sur PC et PS4/5

Among us

Ce jeu vidéo a été lancé dans le courant de l’été 2018 mais il connaît son heure de gloire que maintenant, notamment grâce aux streamers. Le jeu se déroule dans un univers de science-fiction. Chaque joueur incarne un membre de l’équipage d’un vaisseau spatial, chacun pouvant être soit un équipier, soit un imposteur. L’objectif est d’identifier les imposteurs et de les éliminer tout en accomplissant des tâches dans le vaisseau. L’objectif des imposteurs est de tuer tous les équipiers sans se faire repérer.

Disponible sur PC, Switch, One, iOS, Android

Un jeu vidéo de sport tel que FIFA, NBA, NHL ou NFL

De plus en plus réalistes, ces jeux de sports prennent tout leur intérêt en y jouant en multijoueurs. Il y en a pour tous les goûts, du foot au basket en passant par le hockey. Chaque nouvelle année les jeux sont renouvelés pour apporter toujours plus de fonctionnalités, d’améliorations de gameplay et de réalisme. Cela sera un peu juste pour faire un championnat NBA ou une coupe du monde FIFA, mais il y a de quoi s’éclater entre potes sur ces jeux !

Disponible sur PC, PS4/5, Switch, One, Xbox Series, Stadia

Disponible sur PC, PS4/5, Switch, One, Xbox Series

Rocket league

Autre jeu vidéo très populaire, Rocket League mélange football et voitures. Le principe est simple, deux équipes composées d’un à quatre joueurs conduisant des voitures doivent frapper un ballon, afin de marquer dans le but adverse. Les voitures sont équipées de boost et peuvent sauter, permettant de jouer le ballon dans les airs. Des mises à jour du jeu incluent également d’autres modes de jeu, se rapprochant du Basketball ou du Hockey sur glace. À noter que c’est un freetoplay.

Disponible sur PC, PS4/5, Switch, One

Call of Duty Warzone

On ne le présente plus, Warzone c’est le meilleur d’un Call of Duty, en multijoueur et gratuit ! Le jeu est basé sur Moderne Warfare qui a largement fait ses preuves et donne ainsi le meilleur à ce multijoueur. FPS par excellence Warzone permet le combat multijoueur en ligne entre 150 joueurs dans la ville fictive de Verdansk. Ils doivent dénicher des armes pour se défendre. L’objectif est d’être le dernier survivant pour remporter la partie. Le joueur n’est pas forcé d’être seul contre tous, il peut se battre en équipe. Le gameplay est dynamique et fluide, la map permet d’explorer une multitude de lieux. C’est le FPS par excellence.

Disponible sur PC, PS4/5, One

Just dance

Chaque année amène un nouveau millésime qui comporte à chaque fois une quarantaine de titres. Toutefois, le principe de ce jeu vidéo reste strictement le même, à savoir nous placer face à notre écran, prêt à reproduire les mouvements demandés sur une chanson. C’est un jeu amusant et divertissant qui fera appel à vos talents de chorégraphe. Le mode Coop permet de jouer avec vos amis pour encore plus de fun et en mettant votre sens du rythme à l’épreuve. De quoi passer quelques fous rires.

Disponible sur PS4/5, Switch, One, Xbox Series, Stadia

Super Mario party

Super Mario party est le jeu vidéo party game « made by Nintendo ». Son principe est basé sur un jeu de plateau où chaque joueur lace un dé pour avancer et collecter le plus d’étoiles possible. À la fin de chaque tour, un mini-jeu se lance, qui permet de gagner des pièces pouvant ensuite servir à acquérir différents bonus. Super Mario Party permet ainsi à 4 joueurs de s’affronter, sur quatre plateaux différents. Il est aussi possible de ne joueur qu’aux 60 mini-jeux, qui offrent une certaine variété avec un mode compétitif, 1 joueur vs 3 joueurs ou coopération pure et dure. Super Mario Party se joue donc essentiellement à 4 sur un grand écran, mais quelques épreuves nécessitent de poser la Switch à la verticale sur une table.

Disponible sur Switch

Super Smash bross ultimate

L’idée de ce jeu vidéo c’est de la baston avec les personnages Nintendo. Ils sont tous là, au nombre de 78 à ce jour, en passant de Mario à Donkey Kong par Castlevania. Éjectez vos adversaires hors du stage, le tout sur différents modes de jeu, du mode combat normal ou en équipe de 3 ou 5. Il y a également un mode tournoi, un mode spécial qui permet d’incarner tous les combattants avec un ami pour voir qui est le meilleur. Dans le mode Smash, vous pouvez sélectionner vos stages et choisir vos règles pour des combats jusqu’à huit joueurs. Tout cela sur plus de 100 stages, largement de quoi faire pour passer une bonne soirée !

Disponible sur Switch

Phasmophobia

Phasmophobia est d’un tout autre genre puisqu’il s’agit d’horreur. Avec votre équipe de 4 chasseurs de fantômes, vous aurez à effectuer des contrats de chasse aux fantômes, dans un univers glauque pour bien se mettre dans l’ambiance. Armé d’un tas de capteurs en tout genre, il faut dans un premier temps déterminer à quel type de fantôme vous avez à faire. Lampe UV, radio, détecteur de champ magnétique, thermomètre, caméra infrarouge, les joueurs ont accès à toute la panoplie du GhostBuster. L’inventaire étant limité, il faut se partager les tâches. En fonction des indices trouvés, il faut se mettre d’accord sur le type de fantôme : esprit, poltergeist, banshee etc.

À noter que chaque type de fantôme réagit différemment aux actions des joueurs et tous ne sont pas agressifs de la même manière. Le vocal a également une place primordiale, il faut savoir que votre micro est ouvert tout le temps et que le fantôme peut tout entendre. Il est possible de s’adresser directement aux fantômes et même lui poser des questions. On a envie de parler fort pour s’assurer qu’un coéquipier soit toujours à côté, mais le fantôme entend tout. Au fil des contrats, les joueurs gagnent de l’argent qui permet de mieux s’équiper afin de détecter le fantôme.

Disponible sur PC

Amusez-vous bien !

