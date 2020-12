Zoom se prépare à la conquête de la messagerie électronique Gmail

Publicité

Zoom, l’application de visioconférence phare de ces derniers mois, aurait de grands projets pour l’année 2021. Loin de vouloir se cantonner à ce service florissant grâce au télétravail, l’entreprise aurait pour ambition de partir sur les plates-bandes de Google, et plus précisément sur celles de Gmail.

Zoom est aujourd’hui un géant du web que l’on ne peut pas ignorer. En effet, l’entreprise affiche aujourd’hui des chiffres records avec 300 millions d’utilisateurs. En décembre 2019, ce chiffrement atteignait « seulement » les 10 millions. Jouissant d’un succès incontestable, le géant de la visioconférence voudrait aller plus loin avec un service de messagerie électronique concurrent de Gmail.

Zoom souhaite atteindre le même niveau de Gmail avec sa propre messagerie

Des sources du site internet The Information ont rapporté le 23 décembre que Zoom envisagerait de se diversifier dans un nouveau domaine. L’objectif de l’entreprise est simple à comprendre : concurrence Gmail et Outlook. La tâche ne semble pas facile, mais la plateforme pourrait jouer un gros coup de poker avec la masse d’utilisateurs dont elle dispose.

D’après ces informateurs, cette nouvelle fonctionnalité arriverait très bientôt en début d’année 2021. Cependant, il sera ardu d’arriver au niveau des concurrents précédemment cités. En effet, Gmail comptabilise aujourd’hui plus de 2 milliards d’utilisateurs contre 400 millions pour Outlook. Le pari se veut tout de même audacieux et non dénué de sens pour l’entreprise florissante qu’est Zoom.

Un calendrier en approche ainsi que Dropbox ?

En plus de cette messagerie électronique, un autre outil fortement utilisé dans les sociétés sera en cours de préparation : un calendrier. Ce type de service est notamment présent chez les boites de messageries de Google et Microsoft.

Pour aller plus loin, sachez que bruits de couloir supputeraient un rachat de Dropbox et Smartsheet par Zoom. Une décision qui pourrait encore une fois élargir la puissance de l’outil de visioconférence, mais surtout pallier le retour au travail de bureau qui devrait progressivement refaire son apparition grâce aux vaccins contre la Covid-19.

