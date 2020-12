Zoom : la limite de 40 minutes disparait pendant les fêtes de fin d’année

Publicité

Suite à la crise sanitaire, de nombreuses personnes préfèrent rester chez eux afin de ne pas risquer d’infecter ou de se faire infecter durant la période des fêtes de fin d’année. Fort de ce constat, le service de visioconférence Zoom a décidé de lever sa limitation de 40 minutes pour les utilisateurs effectuant des appels vidéos avec un compte gratuit.

Communiquez sans contrainte pendant les fêtes

Les utilisateurs gratuits de l’application de visioconférence Zoom vont être heureux d’apprendre que le service supprime sa limite de 40 minutes pour les fêtes de fin d’année. L’entreprise déclare ainsi qu’ « En guise de remerciement à nos utilisateurs pendant une période extraordinaire, nous supprimons la limite de 40 minutes sur les comptes Zoom gratuits pour toutes les réunions dans le monde pour plusieurs occasions spéciales à venir ».

Dans un communiqué, nous découvrons ainsi que ses occasions spéciales concernent le dernier jour de Hanoukka (plus précisément du 17 décembre 16 h au 19 décembre 12 h), la période de Noël (du 23 décembre 16 h au 26 décembre midi) ainsi que du Nouvel An et le dernier jour de Kwanzaa (du 30 décembre 16 h au 2 janvier 12 h). Cette joyeuse nouvelle permettra ainsi aux utilisateurs du service de profiter de ses proches sans limites de temps durant ces évènements festifs.

Un geste commercial efficace

Avec la crise sanitaire et les multiples confinements à travers le monde, Zoom est aujourd’hui l’un des leaders du marché de la visioconférence. Pour imager ce succès, il suffit de constater les derniers résultats financiers de l’entreprise. Au troisième trimestre 2019, l’entreprise affichait un résultat de 166,6 millions de dollars. Un an plus tard, les revenus ont augmenté de 367% jusqu’à atteindre les 777,2 millions de dollars. Outre un beau geste commercial, la suppression de cette limite de 40 minutes va sûrement convertir quelques utilisateurs qui hésitaient à sauter le pas vers un abonnement payant.

Cependant, Zoom n’est pas le seul à jouer les bons samaritains en cette fin d’année. En effet, Google Meet propose depuis avril dernier à ses utilisateurs gratuits d’effectuer des appels vidéos pouvant durer jusqu’à 24 heures. Cette offre sera disponible jusqu’à mars 2021.