Cyberpunk 2077 retiré du PlayStation Store, Sony rembourse les joueurs

Rien ne va plus pour le nouveau jeu développé par CD Projekt. En effet, Sony vient de retirer Cyberpunk 2077 du PlayStation Store. Une décision radicale effectuée suite à de nombreuses plaintes par les joueurs, principalement sur la version PS4. Cependant, l’entreprise va plus loin en remboursant les joueurs.

Sony sévit face au désastre Cyberpunk 2077

Nous vous en parlions déjà récemment, Cyberpunk 2077 est une calamité sur les versions PS4 et Xbox One première du nom. Face à ce constat ainsi que la colère des joueurs, l’éditeur du jeu CD Projekt s’était excusé publiquement et avait proposé aux personnes déçues de se faire rembourser. Bien évidemment, un amas de personnes s’est rué vers les services de remboursement des versions numériques sur le PlayStation Store ou la boutique Xbox.

Sony Interactive Entertainment (SIE) a aujourd’hui réagi de vive voix face à la déception des joueurs. Ainsi, la firme déclare que « SIE fait tout son possible pour assurer la satisfaction de tous ses clients, c’est pourquoi nous avons décidé d’offrir un remboursement complet à tous les joueurs ayant acheté Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store. » Une page dédiée a ainsi été créée afin de rembourser les acheteurs. Après vous être connecté avec votre compte PSN, Sony vérifiera que vous avez bien acheté le jeu de façon numérique afin d’engager la procédure de remboursement.

Le jeu disparait du PlayStation Store

L’action de Sony Interactive Entertainment ne s’arrête cependant pas à ce simple remboursement. En effet, le jeu a été retiré « du PlayStation Store jusqu’à nouvel ordre. » Une décision dure, mais raisonnée entre les deux parties. CD Projekt a d’ailleurs commenté dans un communiqué que « Cette décision a été prise après nos discussions avec SIE concernant un remboursement complet des joueurs ayant acheté Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store et désirant un remboursement pour le moment ».

Espérons donc que le jeu puisse revenir suite à de réelles améliorations visuelles et techniques dans les prochaines mises à jour.