Déçu par Cyberpunk 2077 ? CD Projekt propose un remboursement

Rien ne va plus pour CD Projekt. Après plusieurs reports sur la date de sortie de son jeu vidéo phare Cyberpunk 2077, l’éditeur a rendu disponible la licence le 10 décembre dernier. Cependant, le jeu est truffé de bugs et les versions PlayStation 4 et Xbox One première du nom sont désastreuse visuellement par rapport aux versions next-gen ainsi que PC. Face à ce fiasco, CD Projekt vient de communiquer autour de ses futures mises à jour ainsi qu’un possible remboursement auprès des joueurs.

CD Projekt s’excuse et dévoile les améliorations prochaines de Cyberpunk 2077

Quatre jours après la sortie du triple A Cyberpunk 2077, l’éditeur du jeu réagit sur les réseaux sociaux face aux retours des joueurs. Tout d’abord, CD Projekt s’est excusé pour les versions PS4 et Xbox One : « nous tenons à vous présenter nos excuses pour ne pas avoir montré le jeu tel qu’il existe sur les consoles d’ancienne génération avant sa sortie, et, par conséquent, vous avoir empêché de faire un choix éclairé lors de votre achat. Nous aurions dû prendre davantage le soin d’améliorer le rendu du jeu sur PlayStation 4 et Xbox One ».

Afin de pallier aux nombreux bugs du jeu, CD Projekt annonce qu’une mise à jour sera déployée dans les 7 prochains jours. Un premier gros patch arrivera ensuite en janvier, suivi d’un second en février. Cependant, le studio précise que « Avec ces patchs, les versions PS4 et Xbox One ne ressembleront pas aux versions PC haut de gamme ou consoles next-gen, mais elles s’en rapprocheront davantage qu’aujourd’hui. »

Les joueurs non satisfaits peuvent demander un remboursement

Dans la suite de son communiqué, l’éditeur précise qu’un remboursement est possible si vous n’êtes pas satisfait par Cyberpunk 2077. Afin de se faire rembourser, deux cas de figure s’offrent à vous. Si le jeu a été acheté en version numérique, effectuez une demande de remboursement auprès de PlayStation ou de Xbox.

Pour les versions physiques, contactez directement votre revendeur. Si un refus est prononcé par celui-ci, envoyer un mail à l’adresse helpmerefund@cdprojektred.com.