Cdiscount Occasion : le nouveau concurrent à Leboncoin et Vinted

Année après année, les objets de seconde main ou plus communément appelés d’occasion sont de plus en plus en vogue. Vous avez sûrement déjà utilisé le célèbre site français Leboncoin ou bien l’application lituanienne Vinted. Très récemment, une nouvelle entreprise a décidé de concurrence ces deux leaders de l’occasion : Cdiscount.

Cdiscount étend ses activités pour s’attaquer au marché de l’occasion

Sans grand étonnement, Cdiscount continue de se diversifier. En effet, après s’être lancée dans les forfaits mobiles abordables, les mutuelles ainsi que les voyages, l’entreprise française s’attaque au marché de l’occasion. Pour être plus précis, la plateforme d’e-commerce s’est associé avec la start-up Place2Swap.

Du nom de Cdiscount Occasion, le projet a pour but de mettre en relation des particuliers afin qu’ils vendent ou achètent des objets divers et variés. Le PDG de Cdiscount, Emmanuel Grenier, déclare ainsi que d’ailleurs que « Cdiscount Occasion est une nouvelle illustration de notre engagement en faveur d’un modèle numérique responsable […] et s’inscrit dans notre implication historique dans tous les dispositifs d’économie circulaire et responsable […] La dernière étape est de permettre aux particuliers de vider leur grenier ».

Un processus d’achat et de vente ressemblant à Vinted

Sur Cdiscount Occasion, « Toutes les catégories de produits seront représentées : high-tech, jeux vidéo, jouets, mode, bricolage, livres, décoration… Tout, sauf les gros produits tels que les meubles » précise M. Grenier.

Assez similaire à Vinted, Cdiscount Occasion vous permettra de recevoir de l’argent sur un portefeuille virtuel à chaque vente. Ces économies pourront ensuite être redépensées sur le site. Chaque achat effectué par un utilisateur l’engagera à payer des frais de service de 0,70 € ainsi qu’une commission de 5% du prix d’achat hors frais d’envoi. Pour l’envoi ainsi que la réception du colis, tout se passera via le réseau de points relais Mondial Relay.

Avec le boom du milieu de l’occasion, l’entreprise de e-commerce semble se positionner intelligemment avec cette nouvelle plateforme. Selon Cdiscount, celle-ci devrait mettre en relation environ 10 millions de clients.