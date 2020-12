Forfait mobile : la meilleure offre à 5€ par mois se termine bientôt !

Publicité

Envie de faire des économies ou d’offrir un forfait mobile bourré de données mobiles à votre enfant ? Cdiscount propose en ce moment une offre idéale 80 Go à seulement 5€ par mois. Attention, la promotion se termine dans quelques jours !

Cdiscount propose 80 Go pour 5€ par mois !

Besoin d’une bonne quantité d’internet sur votre smartphone durant tout un mois, mais vous ne souhaitez pas débourser beaucoup d’argent ? Cdiscount mobile a la solution pour vous avec son forfait mobile 80 Go à 4,99 euros par mois.

Le meilleur forfait mobile du moment ?

L’argument de prédilection de ce forfait mobile Cdiscount est la présence de 80 Go d’internet pour un prix défiant toute concurrence. Cette enveloppe de données mobiles vous permettra de facilement répondre à vos besoins d’internet durant le mois, que ce soit en streaming vidéo, musical, navigation internet… ou en partage de connexion. Si vous avez besoin de 4G hors de France, sachez que 8 Go sont inclus par mois en Europe et dans les DOM. Une quantité suffisante pour faire des recherches et utilisez Maps un bon petit moment à l’étranger.

Pour finir autour des fonctionnalités de cette série limitée Cdiscount mobile, on retrouve les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ainsi que depuis l’Europe et les DOM.

Le prix du forfait mobile sans engagement est affiché à 4,99 euros par mois pendant 6 mois. Après cette durée, la facture passera à 12,99 euros par mois. L’offre est disponible jusqu’au 16 décembre minuit. Ne tardez donc pas trop !

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

Si vous n’avez pas besoin d’autant de données mobiles, l’opérateur propose aussi un forfait 30 Go pour 2,99 euros par mois !