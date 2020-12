Nouveautés Netflix de la semaine : La Famille Claus, The Prom…

Publicité

Besoin de trouver un contenu à regarder durant le week-end ? Découvrez les nouveautés Netflix de la semaine numéro 50 de 2020* dans notre article. Au programme cette semaine : un peu de magie de Noël avec La Famille Claus, une comédie musicale avec The Prom, une histoire vraie étonnante avec L’Incroyable Histoire de l’Île de la Rose et un jeu dangereux dans Alice in Borderland !

Nouveautés Netflix : les films et séries de la semaine

La Famille Claus

Jules n’aime pas du tout les fêtes de fin d’année. De retour chez son grand-père, le jeune adolescent va découvrir un objet magique l’envoyant de par le monde jusqu’à un étrange lieu ressemblant au pays du père Noël. Dès lors, il apprend que sa famille le titre de père et de mère Noël se transmet de génération en génération dans sa famille. Pour en savoir plus, découvrez le film sur Netflix !

Alice in Borderland

Du jour au lendemain, trois jeunes se retrouvent impliqués dans un jeu vidéo grandeur nature où ils devront rusés afin de survivre à des épreuves des plus mortelles.

L’Incroyable Histoire de l’Île de la Rose

Inspiré d’une histoire vraie, L’Incroyable Histoire de l’Île de la Rose raconte le délire fou d’un ingénieur ayant décidé de construire sa propre île dans les eaux internationales au large des côtes italiennes.

Après toi, le chaos

Arrivée dans un nouveau lycée, une professeure apprend qu’elle remplace une enseignante s’étant suicidée. Hantée par cette mort étrange, la jeune femme va chercher à comprendre le fin mot de cette histoire.

La Toile

Un court métrage émouvant créé par l’animateur Frank E. Abney III, connu pour sa participation au film d’animation Coco de Pixar. La Toile présente un grand-père souhaitant raviver sa passion de la peinture.

The Prom

Et on finit cette semaine avec une comédie musicale grâce à The Prom !

Les autres nouveautés Netflix

100 Days My Prince – Comédie romantique

Le Show de Big Show – Enfant

Ashley Garcia : Géniale et Amoureuse : Noël – Enfant

Emicida: AmarElo – Hier et maintenant – Documentaire

L’Olivier d’André – Documentaire

Chirurgiens d’exception – Documentaire

Trouver Sa Voix : Le Concours August Wilson – Documentaire

* liste de nouveautés non exhaustive

