Nouveautés Netflix de la semaine : Mank, Rick et Morty, Big Mouth…

Besoin de trouver un contenu à regarder durant le week-end ? Découvrez les nouveautés Netflix de la semaine numéro 49 de 2020* dans notre article. Au programme cette semaine : de l’humour avec Big Mouth ainsi que Rick et Morty, le monde du cinéma dans les années 30 avec Mank et un thriller haletant aux côtés de la tueuse Ava.

Nouveautés Netflix : les films et séries de la semaine

Suivez la vie d’Ava, une tueuse d’élite membre d’une organisation d’opérations secrètes se retrouvant à lutter pour sa survie et celle de sa famille après une mission ayant mal tournée.

Après la série Hollywood, Netflix revient dans le monde du cinéma hollywoodiens dans le film Mank. Dernière réalisation de David Fincher, le film en noir et blanc prend place dans les années 30. Dans une industrie cinématographique en plein essor, le film se concentre sur le processus d’écriture du film Citizen Kane par Herman J. Mankiewics (incarné par l’acteur Gray Oldman) et réalisé par Orson Welles.

The Holidays Movies That Made Us