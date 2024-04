Partage ton Date : la nouvelle fonctionnalité intrigante de Tinder !

D’après un sondage réalisé par Tinder, 51% des célibataires de moins de 30 ans informeraient leurs amis des détails de leurs rendez-vous. 19% en informeraient juste leur mère. Face à ce constat, la plateforme a eu une idée. Pourquoi ne pas lancer une fonctionnalité qui permet de partager des informations sur son prochain « date » avec ses proches ? D’où la naissance de l’outil « Partage ton Date » !

L’application de rencontre Tinder cherche effectivement à s’adapter au mieux aux comportements de ses utilisateurs. Le service a expliqué dans un communiqué que :

Grâce à un simple lien et directement à partir de l’application, les utilisateurs et utilisatrices peuvent partager des informations sur leur rendez-vous, notamment le lieu, la date, l’heure et une photo de leur date.