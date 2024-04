Microsoft facilite l’installation des applications du Windows Store à partir du Web

Microsoft a apporté une modification importante sur la version Web de son magasin d’applications Microsoft Store. Désormais, il est possible de télécharger les exécutables des applications directement sur votre PC Windows 10 ou Windows 11.

Un moyen plus simple d’utiliser le Windows Store

Jusqu’à présent, pour installer une application depuis la version web du Microsoft Store, il fallait cliquer sur le bouton « Installer ». Puis, cliquer sur « Ouvrir Microsoft Store » et confirmer l’installation avec le bouton « Installer ». La présence du second bouton « Installer » était là pour s’assurer que l’installation avait bien été initiée par un internaute, et non par un script potentiellement malveillant.

Néanmoins, Rudy Huyn, Principal Architect chez Microsoft, a partagé sur le réseau social X que « les feedbacks des utilisateurs ont indiqué que le processus d’installation comportait trop de clics ». Par conséquent, Microsoft a déployé un moyen plus simple d’installer les applications depuis la version Web du Windows Store.

De trois clics, les internautes passeront à deux clics

Désormais, lorsqu’un internaute se rend sur le Microsoft Store via le site « apps.microsoft.com », il peut directement télécharger l’exécutable d’une application. Concrètement, il suffit de cliquer sur « Installer » pour obtenir un package en format « .exe » qui contient le code de l’application. L’utilisateur peut ensuite l’installer à la fin du téléchargement. Autrement dit, les internautes passeront de 3 clics à 2 clics pour installer les applications.

Outre le fait de faciliter le téléchargement des packages exécutables des applications publiées sur le Microsoft Store, cette modification donne aussi un meilleur taux de conversion pour augmenter le nombre d’installations. Selon une enquête menée sur les 5 derniers mois, Microsoft a observé que « cette nouvelle méthode d’installation des applications du magasin a entraîné, en moyenne, une augmentation de 12 % des installations et de 54 % du nombre d’applications lancées après l’installation ».

Face à ces résultats positifs, Microsoft a décidé d’étendre cette nouvelle méthode à tous les utilisateurs de Windows 10 et Windows 11.