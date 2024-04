AOC Graphic Pro U3 : Réaliser votre potentiel créatif – Découvrez la série et révolutionnez votre travail

Le leader des écrans, AOC, annonce une nouvelle gamme de moniteurs conçus spécialement pour les professionnels de la création. La série AOC Graphic Pro U3 va révolutionner le travail des photographes, graphistes, monteurs, réalisateurs, producteurs et professionnels du jeu vidéo.

Création sans frontières avec la série AOC Graphic Pro U3

La série Graphic Pro U3 qui comprend trois modèles: Q27U3CV et U27U3CV de 27 pouces, et le grand moniteur de 31,5 pouces U32U3CV – tous dotés de résolutions allant jusqu’à 4K UHD. Les moniteurs, qui offrent une précision des couleurs exceptionnelle, sont équipés de fonctionnalités de pointe et arborent un design récompensé.

AOC Graphic Pro U3

AOC sait que les créateurs ont besoin des meilleurs outils pour réaliser leurs idées », déclare Artem Khomenko, Responsable Produit chez AOC. La série Graphic Pro U3 démontre notre expertise en technologies d’affichage, offrant des moniteurs de qualité supérieure et haute performance.

Excellence colorimétrique et auto-étalonnage

La précision des couleurs est le point fort de la série Graphic Pro U3 – avec un Delta E < 2, les couleurs sont reproduites de façon fidèle, démontrant le Pouvoir d’AOC. L’autre atout majeur de cette série est la certification Calman Ready, pour un ajustement des couleurs optimisé.

Moniteur AOC Calman Ready

La série bénéficie de ports HDMI 1.4/2.0, DisplayPort 1.4 et d’un hub USB-C avec port RJ-45. De plus, les moniteurs U27U3CV et U32U3CV disposent d’un commutateur KVM pour échanger clavier et souris entre plusieurs PC connectés.

AOC RedHot : Design audacieux et récompensé

Les professionnels de la création apprécieront également l’esthétique des moniteurs qui ont reçu le prestigieux Red Dot Design Award 2023. En plus d’être une source d’inspiration, ces écrans s’intègrent parfaitement à tout espace de travail grâce à leurs lignes modernes et épurées.

Moniteur AOC Red Hot

Prix et disponibilités

La série AOC Graphic Pro U3 sera disponible à compter de juillet 2024. Les prix de vente conseillés sont de 349€ pour le Q27U3CV, 469€ pour l’U27U3CV et 589€ pour l’U32U3CV.

Il ne reste plus qu’à attendre et découvrir comment la série AOC Graphic Pro U3 va transformer le travail des professionnels de la création. Cette nouvelle série AOC est sans aucun doute un outil parfait pour repousser les limites de leur art. En attendant, n’hésitez pas à partager cette information ou à nous faire part de vos attentes en commentaires !