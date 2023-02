Lancement d’AOC G-Menu : une nouvelle ère dans la personnalisation du gaming !

AOC, l’un des principaux fabricants de moniteurs LCD, élargit sa gamme gaming avec le lancement de sa nouvelle suite logicielle G-Menu. Avec G-Menu, les utilisateurs peuvent maintenant accéder à un menu OSD centralisé pour prendre le contrôle de tous leurs moniteurs et accessoires AGON by AOC. Un simple clic permet ainsi de personnaliser les raccourcis et les touches des claviers et souris, des réglages audio pour les casques, ou encore le niveau de DPI et le polling rate. En outre, le logiciel G-Menu permet de gérer les effets Light FX et la synchronisation de l’éclairage RGB entre les produits de la marque.

G-Menu, la customisation à l’infini

G-Menu est également un outil très pratique pour customiser ses différents profils utilisateurs, qui peuvent être sauvegardés et partagés avec la communauté gaming. Les macros, quant à elles, peuvent être facilement créées et gérées pour un genre/jeu spécifique. Il est aussi possible de reprendre les réglages de couleur et de réactivité pour son moniteur, ou les mêmes paramètres de DPI pour sa souris gaming que l’une des idoles de la communauté.

G-Menu est disponible en téléchargement sur le site d’AOC et elle est l’outil idéal pour tous ceux qui veulent prendre les choses en main et profiter pleinement de leur matériel AGON by AOC. Alors, n’attendez plus pour télécharger G-Menu et personnalisez votre matériel gaming !