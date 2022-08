Xbox Cloud Gaming : le support clavier/souris bientôt disponible

Xbox Cloud Gaming continue de se peaufiner. Microsoft vient en effet de déployer une mise à jour de son application Xbox pour les membres du programme Insider. Nous apprenons ainsi que le support clavier/souris est disponible en bêta sur le service de cloud gaming de la firme américaine (mais pas encore 100 % fonctionnel). Cette nouveauté devrait ainsi arriver très prochainement pour l’ensemble des abonnés.

Xbox Cloud Gaming permet enfin de jouer au clavier et à la souris

Xbox Cloud Gaming est disponible sur de nombreux supports : PC, Mac, navigateurs, smartphones, tablette ou encore TV connectées. Cependant, les joueurs restent cantonnés à deux façons de jouer : la manette ou les commandes tactiles. Même si ces deux solutions sont utiles dans la plupart des cas, certains jeux sont beaucoup plus agréables au clavier et à la souris.

Bonne nouvelle, nous savons que Microsoft se prépare à supporter le combo clavier/souris depuis le mois de juin 2022. Les choses semblent d’ailleurs grandement avancer. En effet, les membres du programme Insider, permettant d’accéder aux bêtas, peuvent profiter d’une toute nouvelle application Xbox en date du 18 août. À travers cette dernière, la firme américaine souligne la prise en charge de « certaines nouvelles fonctionnalités passionnantes à venir » ainsi que des améliorations et correction de bug.

Nous découvrons ainsi une page d’accueil Xbox Cloud Gaming revue avec la présence d’une icône en forme de souris, soulignant ainsi que les jeux ne sont plus obligatoirement jouables à la manette sur PC. Plus bas, un moteur de recherche permettant de filtrer le catalogue du service en fonction de votre périphérique de prédilection est de la partie. Il permet ainsi de découvrir les jeux compatibles clavier/souris.

Pour le moment, seulement Sea of Thieves et Psychonauts 2 sont listés comme compatible avec les deux périphériques. Cependant, le site Frandroid a souligné qu’il est impossible d’utiliser le clavier et la souris dans les jeux pour le moment, plus précisément d’utiliser le clavier. Des mises à jour devraient probablement activer cette possibilité dans les jours à venir.

