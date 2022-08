Windows 11 : la mise à jour majeure 22H2 arrive en septembre 2022

Microsoft s’apprête à proposer une toute nouvelle mise à jour majeure pour Windows 11, alias la version 22H2. Cette dernière arriverait d’ailleurs dans un peu plus d’un mois, plus précisément le 20 septembre d’après les sources du site Windows Central et The Verge. Outre de multiples nouveautés pour Windows, cette journée lèverait aussi le voile sur de nouveaux ordinateurs de la gamme Surface.

Les nouveautés de Windows 11 avec la mise à jour de septembre 2022

Les journalistes Zac Bowden du site Windows Central et Tom Warren de The Verge semblent d’accord sur la date d’arrivée de la prochaine mise à jour (22H2) de Windows 11 : le 20 septembre 2022. Des sources internes de Microsoft seraient en effet venues dévoiler cette information aux deux compères. Zac Powden a tout de même précisé que la date de lancement de cette version pouvait encore changer.

Pour rappel, la mise à jour 22H2 est considérée comme majeure. Cette dernière compte ainsi proposer un grand nombre de nouveautés pour les utilisateurs de Windows 11. Cela passe notamment par l’arrivée des onglets dans l’explorateur de fichier ; les dossiers dans le menu Démarrer ; les sous-titres automatiques sur tous les contenus audio ; le glisser-déposer dans la barre des tâches ; d’une refonte de l’indicateur de volume ; d’améliorations pour la prise en charge des écrans tactiles ; d’un gestionnaire des tâches repensé ; ou encore un mode multitâche mieux optimisé.

The Verge est aussi venu dévoiler que pour marquer les 10 ans de la gamme d’ordinateurs Surface, Microsoft prévoyait un évènement de lancement de nouveaux produits pour cet automne. Ils devraient d’ailleurs tourner directement sou la mise à jour Windows 11 22H2. Pour rappel, les évènements de présentation de produits Surface se déroulent généralement durant le mois d’octobre.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Windows 11 : une barre des tâches améliorée bientôt disponible !