Netflix : un abonnement moins cher avec publicité, mais sans téléchargement

Netflix prépare pour cette fin d’année 2022 un abonnement financé par la publicité. Cette formule proposée à un tarif plus abordable présenterait cependant quelques inconvénients. Le code de l’application du service de SVoD vient d’ailleurs de dévoiler qu’il ne serait pas possible de télécharger des films et séries afin de les regarder sans être connecté à Internet.

Pas de téléchargement pour le nouvel abonnement Netflix

De plus en plus d’informations arrivent concernant l’abonnement financé par la publicité de Netflix. Aux dernières nouvelles, la firme américaine est venue préciser s’être associée avec Microsoft pour cette nouvelle formule. Plus intéressants encore, nous apprenions que la plateforme de streaming proposerait moins de séries et films que les abonnements actuels.

Désormais, le média Bloomberg vient de relayer une découverte intéressante faite par le développeur Steve Mosser : l’abonnement avec publicité ne proposerait pas la fonctionnalité de téléchargement. Ainsi, il ne serait pas possible d’enregistrer sur ses appareils les séries et films afin de les regarder en mode hors ligne. Internet sera ainsi nécessaire pour les utilisateurs souscrivant à cet abonnement Netflix plus abordable.

Cette annonce n’a cependant rien d’étonnant, étant donné que le co-PDG de Netflix Ted Sarandos avait déjà souligné que l’abonnement avec publicité n’inclurait pas tous les contenus disponibles avec les abonnements sans publicité. Il soulignait d’ailleurs que cette formule viendrait donner un avant-goût de la plateforme aux consommateurs, et ferait ainsi office de passerelle vers les abonnements sans publicité.

Le fait que l’abonnement avec publicité n’ait pas de fonctionnalité de téléchargement pourrait ainsi inciter des consommateurs à opter par la suite à des offres plus onéreuses.

Pour rappel, Netflix propose trois abonnements pour le moment : le forfait Essentiel à 8,99 euros par mois avec un seul écran en simultané et de la SD (480p) ; le forfait Standard à 13,49 euros par mois avec deux écrans en simultané et des programmes en HD (1080p) ; et le forfait Premium à 17,99 euros par mois avec quatre écrans en simultané et des contenus en Ultra HD (4K).

