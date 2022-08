iPhone 14 Pro : une augmentation de prix de 100 € par rapport aux iPhone 13 Pro

Le prix des iPhone 14 Pro ne devrait pas ravir le portefeuille des consommateurs. En effet, de plus en plus de sources tendent vers une tarification plus élevée par rapport aux iPhone 13 Pro. L’analyste Dan Ives de chez Wedbush Securities va d’ailleurs lui aussi dans ce sens, annonçant une hausse de 100 euros pour les modèles Pro attendus pour la rentrée 2022. Cependant, Apple pourrait faire passer cette hausse tarifaire de façon inaperçue en faisant débuter le stockage de départ à 256 Go au lieu de 128 Go.

Une hausse de prix de 100 euros pour les iPhone 14 Pro

Le site MacRumors vient de relayer une note de l’analyste Dan Ives au sujet de la tarification des iPhone 14 Pro. Dans cette dernière, nous pouvons lire : « Alors que l’iPhone de base restera au même prix, nous pensons qu’une hausse de 100 $ du prix de l’iPhone 14 Pro/Pro Max est probable, étant donné les augmentations de prix des composants ainsi que les fonctionnalités supplémentaires de cette nouvelle version ».

Cette nouvelle information suit ainsi les prédictions de la semaine dernière faites par l’analyste Ming-Chi Kuo. En effet, ce dernier prédisait une hausse des prix s’élevant à 15 % sur l’ensemble de la gamme d’iPhone 14. Il précisait notamment que cela était principalement dû aux nouveaux modèles Pro. De ce fait, ces derniers seraient vendus plus cher que les iPhone 13 Pro.

Dan Ives estime de son côté cette augmentation à 100 dollars, qui devrait normalement se traduire par une hausse de 100 euros en France. Ainsi, l’iPhone 14 Pro serait vendu à un prix de départ de 1 259 euros, contre 1 159 pour l’iPhone 13 Pro. L’iPhone 14 Pro Max débuterait de son côté à 1 359 euros. Pour faire passer la pilule, des rumeurs soulignent que les modèles Pro débuteraient cette année avec 256 Go de stockage, contre 128 Go auparavant.

