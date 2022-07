Netflix s’associe avec Microsoft pour son abonnement financé par la publicité

Netflix compte proposer un abonnement financé par la publicité dans les mois à venir. Cette solution a pour objectif de proposer une formule moins chère aux consommateurs, tout en rémunérant assez l’entreprise grâce à des contenus publicitaires. Le projet semble bien avancer, étant donné que la plateforme de streaming vient de s’associer avec Microsoft pour développer cet abonnement.

Un abonnement Netflix moins cher grâce à Microsoft

Cela n’est pas un secret, Netflix envisage de lancer un abonnement moins cher, financé par la publicité. La plateforme de streaming a d’ailleurs précisé récemment que cette nouvelle formule arriverait à la fin de l’année. De nouvelles informations partagées par l’entreprise viennent de préciser que le projet est bel et bien sur les rails. En effet, Netflix a annoncé ce mercredi par le biais d’un nouveau billet de blog s’être associé avec Microsoft. La firme américaine devient ainsi le « partenaire mondial en matière de technologie et de vente de publicité » pour cette nouvelle offre moins cher.

La formule d’abonnement financé par la publicité n’est cependant pas encore prête. Pour le moment, Greg Peters, directeur des opérations (COO) de Netflix, précise : « Nous n’en sommes qu’au début et nous avons beaucoup à faire ». Le dirigeant ajoute : « Mais notre objectif de long terme est clair : plus de choix pour les consommateurs et un outil premium pour les marques, meilleur qu’en télévision linéaire. Nous sommes ravis de travailler avec Microsoft pour donner vie à ce nouveau service ».

Via une publication Twitter, partageant au passage un communiqué, Satya Nadella, PDG de Microsoft, s’est exprimé en déclarant : « Nous sommes ravis que Netflix ait choisi Microsoft comme partenaire technologique et commercial pour la publicité. Nous voulons que les éditeurs disposent de plateformes de monétisation publicitaire viables à long terme, afin que davantage de personnes puissent accéder au contenu qu’elles aiment, où qu’elles soient ».

Pour rappel, Disney+ aussi s’apprête à lancer un abonnement financé par la publicité. Nous apprenions d’ailleurs récemment que la plateforme diffuserait 4 minutes de contenus publicitaires toutes les heures. Cette nouvelle formule devrait elle aussi arriver d’ici la fin de l’année 2022.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Netflix : l’audio spatial est disponible, voici les séries et films qui le proposent !