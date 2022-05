Disney+ prévoit 4 minutes de publicité par heure pour son abonnement pas cher

Ce n’est pas un secret, Disney+ prévoit de lancer un abonnement financé par la publicité d’ici la fin de l’année 2022. La question est maintenant de savoir à quelle sauce seront mangés les internautes, plus précisément à quelle fréquence la publicité sera affichée. Bonne nouvelle, quelques réponses viennent d’être dévoilées, précisant ainsi la formule publicitaire choisie par la plateforme.

L’abonnement pas cher de Disney+, financé par la publicité

Le 4 mars 2022, Disney+ est venu officialiser qu’un abonnement financé par la publicité était en cours de développement. Prévue pour la fin de l’année 2022 aux États-Unis, et en 2023 pour les autres régions, cette nouvelle formule prévoit ainsi de proposer une offre plus abordable pour visionner séries, films et documentaire sur la plateforme de streaming. Nous ne savons cependant pas comment se passera précisément l’expérience de visionnage, soit pendant combien de temps les publicités seront affichées avant de pouvoir visionner du contenu.

Bonne nouvelle, Variety et le Wall Street Journal sont venus apporter quelques précisions récemment. Selon les deux médias, Disney aurait décidé d’afficher 4 minutes de publicité maximum pour une heure de diffusion d’un programme sur la plateforme. À titre de comparaison, Disney+ proposerait la même durée de publicité que HBO Max (Warner Bros.) ; une minute de moins que Peacock (NBC Universal) ; et en afficherait nettement moins que Hulu, proposant généralement entre 9 à 12 publicités par heures.

Pour garder son image familiale, nous apprenons que Disney+ n’affichera pas de publicités auprès des profils d’enfants de la plateforme, mais aussi concernant les programmes dédiés à un « public préscolaire, même si l’utilisateur n’a pas de profil enfant ». De plus, il ne devrait pas y avoir de contenus publicitaires « ayant un thème adulte, comme celles liées à l’alcool ou à la politique » ni des publicités pour « un concurrent du secteur du divertissement ».

C’est tout pour l’abonnement financé par la publicité de Disney+. Pour rappel, la plateforme de streaming a gagné 7,9 millions d’abonnés durant le premier trimestre 2022. Cela la fait ainsi monter à 44 millions d’abonnés aux États-Unis et au Canada. Le succès est donc toujours de la partie, alors que Netflix est en perte nette d’abonnées. D’ailleurs, le leader de la SVoD a récemment annoncé qu’une formule moins chère avec des publicités arriverait en 2022.