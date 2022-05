Annonces Huawei : découvrez le Band 7, la Watch Fit 2, la Watch D et et le S-Tag

Le mercredi 18 mai 2022, Huawei est venu annoncer plusieurs produits arrivant prochainement à l’internationale. Au programme : le smartphone pliable Mate Xs 2 ; la montre connectée premium Watch GT 3 Pro ; le bracelet connecté Band 7 ; la montre ultra axée santé Watch D ; le tracker S-Tag ; et l’abordable montre Watch Fit 2. Voici un récapitulatif rapide de toutes ses annonces !

Tous les nouveaux produits annoncés par Huawei

Pour commencer, sachez que nous n’allons pas nous concentrer sur la montre connectée Watch GT 3 Pro ainsi que le smartphone pliable Mate Xs 2 annoncés ce mercredi. En effet, vous pouvez retrouver deux articles complets à ce sujet sur notre site :

Concernant les autres objets connectés annoncés par Huawei, voici une présentation de leurs spécificités techniques, disponibilité et prix en Europe.

Huawei Band 7

Après le Band 6, Huawei revient avec le bracelet connecté Band 7. Ce dernier arbore tout d’abord une dalle AMOLED de 1,47 pouce ; une épaisseur de 9,9 millimètres ; et un poids de 16 grammes. À noter, ce produit profite du mode always-on-display. Disponible prochainement en noir, rouge, rose et vert au prix de 59 €, il prend en charge 96 modes d’entraînement et permet de suivre la fréquence cardiaque, la saturation d’oxygène dans le sang, le cycle menstruel, le stress ainsi que le sommeil. L’autonomie annoncée est de 14 jours en usage classique.

Huawei Watch Fit 2

Pour succéder à la Watch Fit et la Watch Fit New, Huawei a présenté la Watch Fit 2. Pour commencer, la montre connectée profite d’une dalle rectangulaire FullView de 1,74 pouce, 18,7 % plus grand et avec 28,5 % moins de bordures que le modèle précédent. Proposant le suivi de 97 sports, elle dispose des fonctionnalités Huawei Health, comme la mesure de la fréquence cardiaque, la mesure du taux d’oxygène dans le sang (SpO2), mais aussi le suivi du sommeil, du cycle menstruel et du stress.

La Huawei Watch Fit 2 est proposée en sept coloris (gris, blanc, noir, rose, bleu, doré et argent) et affiché au prix de 149,99 € en déclinaison Active, 199,99 € en Classic, et 229,99 € en Elegant. Sans grande surprise, ces tarifs varient en fonction du bracelet. Elles sont d’ores et déjà précommandable sur le site officiel de Huawei, avec en prime une balance connectée Huawei Scale 3. Le produit sera disponible le 15 juin 2022 en boutique.

Huawei S-Tag

Le S-Tag est un tout nouveau produit connecté signé Huawei, un tracker d’activité. Clipsé sur une chaussure, un pantalon, un t-shirt, un maillot de bain ou encore une roue de vélo, ce petit dispositif de 7,5 grammes peut enregistrer des données en fonction de votre entrainement (course à pied, vélo, natation…). Les nageurs et les plongeurs seront heureux de savoir qu’il peut aller jusqu’à 50 mètres de profondeur. Ce dernier fonctionne logiquement l’application Huawei Health, mais aussi avec des montres connectées. Aucune date de lancement ou prix n’ont pour le moment été annoncés.

Huawei Watch D

Pour finir, la Huawei D est purement et simplement la montre connectée embarquant le plus de fonctionnalité en lien avec la santé connectée. Déjà présentée en Chine en décembre dernier, elle dispose notamment d’un design rectangulaire robuste, avec notamment la présence d’un bouton « Health », soit « Santé » en français, permettant de mesurer en un clic la pression sanguine. Ce modèle embarque ensuite des capteurs pour mesurer la fréquence cardiaque, la saturation du sang en oxygène (capteur SpO2), la pression artérielle et la température corporelle cutanée, mais aussi assurer le suivi du sommeil et réaliser des électrocardiogrammes.

Pour les sportifs, sachez que la Huawei D propose 70 modes de sport, une puce GPS pour tracker ses entrainements en extérieur ainsi qu’une certification d’étanchéité IP68. Pour finir, l’autonomie annoncée est de 7 jours. La montre connectée arrivera prochainement au prix de 449 euros en Europe, avec un lancement espéré par la marque durant l’automne 2022 en France.