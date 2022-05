Huawei annonce le Mate Xs 2 : un nouveau smartphone pliable à 1 999 € en Europe

Huawei est de retour en ce mois de mai 2022 avec un nouveau smartphone pliable : le Mate Xs 2. Le constructeur chinois propose ainsi une nouvelle itération se dépliant vers l’extérieur. Malheureusement, le positionnement tarifaire de la marque ne semble pas du tout attractif pour les consommateurs par rapport à la concurrence.

Le Huawei Mate Xs 2 arrive en Europe… à 1 999 €

Alors que le format livre démocratisé par la gamme Galaxy Z Fold semble être la tendance du marché des smartphones pliables, Huawei continue de persister avec un autre format : un modèle se dépliant vers l’extérieur.

Annoncé lors de la conférence internationale du mercredi 18 mai 2022, le Mate Xs 2 de Huawei promet un écran complètement plat lorsqu’il est déplié. Cette qualité vient ainsi répondre à la pliure constatée sur les Galaxy Z Fold de Samsung. D’ailleurs, Huawei est venu se comparer au dernier modèle de la marque , en soulignant que le Mate Xs 2 était plus léger de 16 g (255 g) et moins épais de 1 mm (5,4 mm) que le Galaxy Z Fold 3.

Au niveau de la fiche technique, Huawei annonce que la seule et unique dalle OLED a une diagonale de 7,8 pouces avec un ratio de 8:7, un taux de rafraichissement de 120 Hz, une définition de 2480 x 2200 pixels ainsi qu’une résolution de 424 ppi. Lorsqu’il est plié, le Huawei Mate Xs 2 affiche une dalle de 6,5 pouces avec un ratio 19:9. À noter, ce modèle a droit à un revêtement en polymère à quatre couches, permettant notamment l’utilisation du stylet M-Pen 2s.

À l’intérieur, une puce Snapdragon 888 de Qualcomm est de la partie, mais uniquement en version 4G. 8 Go de RAM et 512 Go de stockage interne sont aussi de la partie. Côté photo, la caméra avant est de 10,7 Mpx et le module arrière se compose d’un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 13 Mpx et un téléobjectif de 8 Mpx avec zoom optique x3.

Pour alimenter le tout, une batterie de 4 600 mAh compatible avec la charge rapide 66 W est de la partie. Niveau connectivité, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 et NFC sont présents. Une nouvelle fois, le point noir des smartphones de la marque chinoise est l’absence des services Google. Le Mate Xs 2 de Huawei tourne tout de même sous Android 12 avec la surcouche EMUI.

Le prix annoncé en Europe est proposé à un tarif élevé de 1 999 € en Europe dans sa version avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Trois coloris seront disponibles : blanc, noir et violet. La commercialisation du Huawei Mate Xs 2 est prévue pour le mois de juin 2022.

Encore un peu de temps ? Découvrez un autre produit présenté hier dans notre article Huawei Watch GT 3 Pro : une nouvelle montre haut de gamme à partir de 369 € !