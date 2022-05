Huawei Watch GT 3 Pro : une nouvelle montre haut de gamme à partir de 369 €

Huawei vient de revenir sur le marché des montres connectées haut de gamme en annonçant la Watch GT 3 Pro pour le marché français. Disponible en différents matériaux premium, en titane ou en céramique, ce modèle offre un suivi à toute épreuve tout en arborant un design sobre.

La montre connectée Huawei Watch GT 3 Pro arrive en France

Lors de la keynote internationale du mercredi 18 mai 2022, Huawei a annoncé en grande pompe différents produits, dont Watch GT 3 Pro. Cette nouvelle montre connectée, déclinée en argent titane et en blanche céramique avec anneau en or, vient ainsi proposer une montée en gamme depuis les Watch 3 et Watch 3 Pro.

Dans les détails, deux versions de la Watch GT Pro 3 ont été dévoilées : une de 46,6 mm en titane et une autre de 42,9 mm en céramique nanocristalline et lunette dorée en acier. La première est d’ores et déjà disponible à 369 euros avec un bracelet en caoutchouc fluoré ou cuir ; et la seconde à 499 € avec son bracelet en cuir ou 599 € avec bracelet en céramique arrivera en juin 2022.

Au niveau de l’écran, le modèle 46,6 mm a droit à une dalle AMOLED circulaire de 1,43 pouce (466 x 466 pixels) ; contre 1,32 pouce pour la déclinaison 42,9 mm. Ces écrans ont droit à un verre de saphir. Ensuite, l’autonomie est différente entre les deux modèles de Huawei Watch GT 3 Pro, 14 jours pour la plus grande, et 7 jours pour la petite.

Côté santé, tout est similaire : électrocardiogramme (ECG) ; capteur de température ; capteur d’oxygénation du sang (SpO2) ; capteur optique de fréquence cardiaque ; capteurs gyroscopiques ; baromètre ; GPS ; boussole ; et accéléromètres. En plus de cela, la technologie TruSeen 5.0+ est de la partie sur les Huawei Watch GT 3 Pro afin de suivre la fréquence cardiaque ainsi que la saturation en oxygène à l’aide d’électrodes présentes sur les côtés de la montre. Le suivi du sommeil et du stress sont aussi disponibles.

Pour le suivi des activités, sachez que 100 modes de sport sont inclus. Pour les grands nageurs, la montre profite d’une étanchéité à l’eau grâce aux certifications IP68 et 5 ATM, mais aussi la norme de plongée EN13319 permettant de supporter une profondeur de 30 mètres. Elle permet ainsi d’avoir des informations essentielles comme la profondeur atteinte, l’ascension, la vitesse et la durée de la plongée.

Dernier point à noter, la Huawei Watch GT 3 Pro fonctionne sur tous les smartphones Android et tourne sous HarmonyOS 2. Cela signifie que vous aurez uniquement droit aux applications Huawei intégrées dans la montre connectée, et que l’assistant vocal sera obligatoirement celui de la marque : Celia.