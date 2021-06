Huawei Watch 3 et Watch 3 Pro : les premières montres connectées sous HarmonyOS

Huawei vient de dévoiler ses premières montres sous HarmonyOS : les Huawei Watch 3 et Watch 3 Pro. Le constructeur chinois a présenté de nombreux éléments de son système d’exploitation développé en interne. Huawei a profité de l’occasion pour dévoiler le début de sa gamme de produits tournant sous HarmonyOS, les Watch 3 et Watch 3 Pro en font partie. Il est important pour la société de pouvoir continuer à avancer sans licence Google. D’autant que l’administration Biden ne semble pas vouloir annuler les restrictions.

Huawei Watch 3, un nouveau monde à découvrir

Avec ce nouveau système d’exploitation, Huawei a souhaité offrir un maximum d’applications tierces. Les deux montres bénéficient de AppGallery, le store d’application de la firme chinoise. Huawei a d’ailleurs revu l’agencement des applications, fini le défilement vertical et bienvenu à la grille d’application qui utilisera une fonction de zoom / dézoom. Une molette avec retour haptique permet de naviguer facilement dans le menu des montres. Les aficionados Apple crieront au scandale en indiquant que c’est une copie de leur montre fétiche.

Deux smartwatch de qualité

Côté technique, les deux montres Huawei possèdent une dalle Oled de 1,43 pouce de diamètre, avec une densité de 326 pixels par pouce. Au niveau de la luminosité, il semblerait que les écrans peuvent monter jusqu’à 1000 cd/m². Ainsi la lisibilité sera toujours au top, même en plein soleil.

Bien entendu, qui dit smartwatch dit suivi d’activité ou de santé comme un grand nombre de modèles concurrents. Au menu : capteur de rythme cardiaque, capteur de température, suivi du taux d’oxygène dans le sang, puce GPS pour les sorties running ou marche, etc.

Huawei annonce une autonomie de deux semaines d’utilisation sur la Watch 3 et 18 jours sur la Watch 3 Pro. À noter que les deux montres proposent une connexion 4G. Si cette dernière est activée alors l’autonomie tombe à trois jours pour la Huawei Watch 3 et à 5 jours pour la Huawei Watch 3 Pro.

Bref, vous l’aurez compris ces deux montres offrent de belles possibilités. Nous ne manquerons pas de vous en proposer un test dès que possible.

