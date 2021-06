Huawei MatePad 11 et MatePad Pro : les premières tablettes avec HarmonyOS

Huawei est désormais parti avec son propre écosystème de produits tournant sous son système d’exploitation maison, HarmonyOS. La firme a ainsi présenté ce mercredi 2 juin deux tablettes : la MatePad 11 et la MatePad Pro. Ces produits seront les premiers à embarquer nativement le nouvel OS du constructeur.

À l’occasion de son évènement, Huawei a fait la part belle à HarmonyOS, mais aussi à de nouveaux produits. Nous vous avons ainsi présenté les écrans 4K Huawei MateView, mais aussi les montres connectées Watch 3 et Watch 3 Pro tournant sous le nouvel OS du constructeur. Après avoir teasé les smartphones P50 et P50 Pro, la firme chinoise a levé le voile sur ses premières tablettes sous HarmonyOS !

MatePad 11 et MatePad Pro, les premières tablettes HarmonyOS de Huawei

Parmi les nouveautés apportées aux tablettes Huawei grâce à HarmonyOS, nous pouvons tout d’abord noter l’arrivée d’une barre des tâches en bas de l’écran, ressemblant comme deux gouttes d’eau à celle des iPad et des Mac. Elle permet cependant un petit avantage : la prévisualisation du contenu de l’application avec un simple appuie du doigt. L’OS permet aussi à l’appareil de diffuser son affichage sur un autre écran ou de se transformer en deuxième écran pour votre ordinateur personnel Windows par exemple. Les deux appareils pourront aussi devenir de véritables tablettes graphiques grâce au stylet M-Pencil.

Du côté des spécificités techniques, la Huawei MatePad 11 profite d’un écran LCD de 10,95 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz ainsi qu’une définition de 2 560 par 1 600 pixels. Elle dispose ensuite d’un processeur Snapdragon 865 compatible 5G, 6 Go de RAM, 64 ou 128 Go de stockage interne, une batterie de 7 250 mAh ainsi qu’une caméra arrière de 13 Mpx et une avant de 8 Mpx.

Concernant la Huawei MatePad Pro, la machine s’équipe d’une dalle OLED de 12,6 pouces et annonce un contraste de 1 000 000:1. À l’intérieur, nous retrouvons une puce Kirin 9000E 5G, 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage interne, une batterie de 10 050 mAh, trois objectifs à l’arrière (un principal de 13 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un capteur de profondeur, à l’avant une caméra selfie de 8 Mpx.

Pour le moment, nous savons que la Huawei MatePad Pro 12,6 pouces sera disponible en Chine le 10 juin au prix de 4 999 yuans, soit environ 642 euros, dans sa version 128 Go. Du côté de la tablette MatePad Pro 10,8 pouces 128 Go, elle affiche un tarif de 3 799 yuans (environ 488 euros). Aucune information n’a été dévoilée pour la MatePad 11. Le M-Pencil quant à lui sera proposé ua prix de 599 yuans (environ 77 euros).

Prix et dates de sortie en Europe devraient être annoncés durant les prochaines semaines par Huawei.