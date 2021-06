Galaxy Book Go : un PC portable Samsung avec puce ARM à prix abordable

Samsung a décidé de s’attaquer au marché des PC portables avec des processeurs ARM. La firme sud-coréenne vient en effet de présenter deux nouveaux appareils dotés de ces puces : le Galaxy Book Go et le Galaxy Book Go 5G. Gros avantage de ces ordinateurs, ils sont proposés à moins de 400 euros.

Depuis de nombreuses années, Samsung a décidé de ne plus vendre d’ordinateurs portables sur le marché européens. Cependant, la récente présentation d’une multitude de Galaxy Book lors d’une conférence nous a permis d’apprendre une arrivée de nouveaux appareils « d’ici la fin de l’année 2021 » en France. Le constructeur coréen est encore allé plus loin en annonçant le Galaxy Book Go, un PC profitant d’un processeur ARM.

Samsung Galaxy Book Go : des portables sous architecture ARM

Après l’arrivée d’Apple et ses ordinateurs Mac sous processeur ARM, tout le monde réfléchit à se lancer dans l’aventure. Le Galaxy Book Go est ainsi un PC portable sous processeur ARM. La version classique embarque ainsi une puce Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 avec 8 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage interne, pendant que la déclinaison 5G s’arme d’un processeur légèrement plus puissant : le Snapdragon 8cx Gen 2.

Les deux ordinateurs profitent ensuite d’une dalle LCD de 14 pouces, de deux ports USB-C, un USB-A, un port microSD ainsi qu’une prise jack. Ils arborent un design classique et des dimensions s’apparentant à un ultraportable. Leur poids est de 1,38 kilogramme pour une épaisseur de 15 mm. Vous aurez ainsi tout le nécessaire pour télétravailler avec un ordinateur tournant sous Windows 10.

Le Galaxy Book Go sera dans un premier temps proposé aux États-Unis à partir du 10 juin pour un prix de 349 dollars hors taxes (environ 286 euros HT). Le prix de la version 5G n’a pas été dévoilé pour le moment, tout comme sa date de sortie. Reste maintenant à patienter pour savoir si les PC portables sous ARM arriveront en France.