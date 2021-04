Galaxy Book : Samsung annonce de nouveaux PC portables attractifs pour le marché français

Le mercredi 28 avril, Samsung a pris le temps lors d’une conférence de présenter quatre nouveaux PC portables. Nous avons ainsi eu l’occasion de découvrir le Galaxy Book, le Book Pro, le Book Pro 360 et le Book Odyssey.

Pour les fans de Samsung, vous allez surement tomber de joie en apprenant la nouvelle : la firme sud-coréenne revient sur le marché des PC portables en France. Une nouvelle assez encourageante pour les consommateurs qui vont voir arriver ces nouveaux Galaxy Book aux caractéristiques techniques très alléchantes.

Samsung annonce de nouveaux Galaxy Book

Pour commencer, intéressons-nous aux modèles Pro de la nouvelle gamme d’ordinateurs portables Galaxy Book de Samsung. Nous apprenons ainsi la présence d’une déclinaison classique et une 360. Les deux appareils disposent d’un design assez fin avec une épaisseur comprise « entre 11,2 et 11,9 mm selon les modèles » avec un poids de 866 grammes pour le Pro et 1 042 grammes pour le Pro 360. Deux versions seront disponibles en fonction de la taille de l’écran : 13,3 pouces ou 15,6 pouces. Quelques grammes viendraient ainsi s’ajouter à la balance. En parlant de dalle, cette dernière sera d’ailleurs AMOLED.

À l’intérieur de ces PC portables, nous retrouverons un processeur Intel Core de 11e génération : i7, i5 ou i3, mais aussi un GPU Iris Xe. Côté connectique, les deux modèles profiteront d’un port HDMI, de deux ports USB-C (dont un Thunderbolt 4), d’un port USB 3.2 et d’un slot microSD. L’autonomie maximum annoncée est de 20 heures et la batterie est compatible avec la charge 65W. Pour finir, le Galaxy Book Pro 360 profite de deux avantages déterminants : le Galaxy S-Pen + la compatibilité avec le réseau 5G.

Après ces deux mastodontes, Samsung a annoncé un PC portable plus classique : le Galaxy Book. Avec ce modèle, nous apprenons simplement que les utilisateurs pourront profiter d’un écran Full HD de 15,6 pouces des derniers processeurs signés Intel.

Le Galaxy Book sera proposé à partir de 549 dollars, le Book Pro dès 999 dollars et le Book Pro 360 débutera à 1 199 dollars aux États-Unis.

Galaxy Book Odyssey : le PC portable gaming de Samsung

Nous finissons désormais avec le mastodonte : le Galaxy Book Odyssey. Se définissant comme un PC gaming, l’appareil Samsung profitera notamment des cartes graphiques GeForce RTX 3050 Ti ou GeForce RTX 3050. N’étant pas encore présentées par Nvidia, nous savons uniquement que ces dernières devraient profiter 4 Go de mémoire vidéo. Dans cette machine, nous devrions retrouver une dalle de 15,6 pouces Full HD, un processeur i5 ou i7, une RAM de 8, 16 ou 32 Go et un SSD pouvant aller jusqu’à 2 To. La connectique sera la suivante : un port HDMI, trois USB 3.2, deux USB Type-C, un slot microSD, un port jack 3,5 et un Ethernet RJ 45. Dernier point important, la batterie 83W profitera d’une recharge 135W. Le PC portable sera disponible aux États-Unis dès le mois d’août au prix de 1 399 dollars.

Pour le marché français, nous savons uniquement que la nouvelle gamme de Galaxy Book arrivera « d’ici la fin de l’année 2021 ». Les prix en euros devraient arriver au bon vouloir de Samsung dans les semaines, voir mois à venir.